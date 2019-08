El 'Ogro' Fabbiani, contra un periodista de Boca: "Te gané la final más importante de la historia"

​El ex delantero de River, cuyo paso por el club de Núñez se situó en el año 2009, disparó con munición pesada contra Roberto Leto. Le recordó el partido que se jugó en Madrid, por la definición de la Copa Libertadores de América.

El 3 a 1 que ​​River logró ante ​Boca, por la final de la Copa Libertadores de América, fue uno de los hitos futbolísticos más importantes en la historia del fútbol. De hecho, han pasado varios meses desde aquel 9 de diciembre en donde la gloria eterna quedó en manos del club dirigido por Marcelo Gallardo.





Y en esa sintonía parece estar Cristian Fabbiani, ex delantero de River que actualmente defiende los colores de Deportivo Merlo (en la cuarta división del fútbol argentino). Disparando con munición pesada contra Roberto Leto, periodista de Fox Sports y confeso hincha de Boca, el 'Ogro' le recordó lo acontecido en el estadio Santiago Bernabéu.

Cristian Fabbiani

"Te gané el partido más importante de la historia. Yo te gané la copa a vos, ¿vos a quién se la ganaste? A Cruzeiro por penales, todas por penales" , comenzó diciendo el atacante, y agregó: "La ganó River, ya está. La semifinal no vale porque no te da una copa. Jugamos donde vos quisiste, el día que vos quisiste... Boca no quería jugar, quería ir al escritorio".