La última oferta que el Real Madrid estaría preparando para fichar a Eriksen

El ​Real Madrid continúa sin hacer fichajes tras la llegada de Hazard, y lo cierto es que a día de hoy tiene el mismo equipo que tenía la temporada pasada ya que el belga se ha lesionado. Es por eso que según informa "The Sun", el Real Madrid planea realizar una oferta final por Eriksen en la última semana de agosto.

El danés finaliza contrato con el Tottenham la temporada que viene, y no parece dispuesto a renovar por más temporadas. Es por ello por lo que si no lo vende este verano, podrá marchar gratis el que viene, y eso no le vendría nada bien al club inglés. Este es el motivo por el que el Tottenham aceptaría casi cualquier oferta, aunque sea a la baja, ya que necesita venderlo. Según mentado medio, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 60 millones de libras, aproximadamente unos 70 millones de euros.

Christian Eriksen





Sin duda Eriksen es un jugador top, y a cualquier equipo le vendría bien. Además, dada la coyuntura de su contrato, es un fichaje muy bueno para los precios que se manejan a día de hoy, y 70 millones no es un precio acorde a su calidad.





