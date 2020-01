El obstáculo que impide la llegada de Aké Loba a Rayados

​Aunque parece ser cuestión de tiempo para que Aké Loba sea presentado con ​Monterrey, pero hay un detalle que podría impedir el fichaje del jugador con los regiomontanos.

El futbolista de 21 años terminó su contrato con el conjunto del ​Querétaro el pasado mes de diciembre y desde esa fecha está en pláticas con varios clubes para mantenerse activo el próximo semestre, siendo ​Cruz Azul el primero en la lista del atacante. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el nacido en Costa de Marfil viajó a Nuevo León para negociar su futuro.

Todos los medios daban por hecho que Loba llegaría a ​Tigres para el Clausura 2020 ya que se creía el elemento pertenecía a los felinos, pero la única relación que existe entre ambas partes es la de la institución con el representante del jugador, y todo parece indicar que la 'Pandilla' se le adelantó en la partida a los de San Nicolás llegando ya a amarrarlo de cara al nuevo torneo del fútbol mexicano.





Aunque no lo han anunciado de manera oficial...



Aké Loba ¡Ya es Rayado!



Esta mañana ha realizado pruebas físicas y médicas.



En cualquier momento se pronunciará el Club...@TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/EE50f5nhcu











— Diego Armando Medina ✋ (@DiegoArmaMedina) January 10, 2020

Según diversas filtraciones, el seleccionado sub-23 de Costa de Marfil ya realizó las pruebas médicas con los albiazules, sin embargo, y de acuerdo con el periódico Cancha, existe un pequeño detalle que está impidiendo su presentación oficial con los de la Sultana del Norte: el contrato.

Continuar leyendo la historia





Ake Loba ya realizó los exámenes médicos de @Rayados, pero aún hay detalles que afinan para que pueda firmar, aunque se estima que sí se formalizará su incorporación al Monterrey. https://t.co/fRyPcuOLTs — CANCHA (@CANCHAELNORTE) January 11, 2020

Según con la información que presenta el portal deportivo, la directiva rayada y el marfileño no han podido llegar a un acuerdo y esta fue la misma razón por la que el delantero no arribó a la 'Máquina', por lo que deben darse prisa si no quieren perder la oportunidad de concretar dicho fichaje.