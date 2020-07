Novia de Nacho da detalles del nacimiento de su hija ¡y revela el nombre de la bebé!

View this post on Instagram

🇻🇪 ESPECTÁCULOS #lomaslips 𝐍𝐀𝐂𝐇𝐎 𝐘 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐍𝐍𝐘 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐄 𝐘𝐀 𝐒𝐎𝐍 𝐏𝐀𝐃𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐍𝐈𝐍̃𝐀 💋💕 . Mya Michelle Mendoza Mille, es nombre de la primera hija de Nacho y su novia, llegó al mundo por cesárea en la Maternidad "El Ángel" ubicada en el estado Nueva Esparta. . Fuentes allegadas a la pareja (que pidieron no ser identificadas) revelaron que Nacho pidió que la clínica privada fuese cerrada en aras de la llegada de la primera niña de su familia. . La pareja tardó siete meses en confirmar el embarazo de la modelo y ex conductora del programa Lo actual del canal Televen. . La pareja reside en la isla de Margarita desde hace varios meses. 🌊🌴 . (Noticia en desarrollo) 📷: IG Melany Mille . . #nacho #melanymille #myamendozamille #itsagirl #news #love #bienvenida #celebration #missvenezuela #misses #espectaculos #miss #margarita #nuevaesparta #venezolanos #mujeresvenezolanas #venezolanosendoral #venezolanosenmexico #venezolanosenchile #venezolanosenmiami #venezolanosencolombia #venezolanosenitalia #venezolanosenespaña #venezolanosenargentina #venezolanosennewyork #miami #doral #vzla #usa

