Últimas novedades y rumores del mercado de fichajes: Javi Martínez, Santi Cazorla, Demichelis y más

En la lista de hoy vemos algunas de las últimas informaciones que han trascendido mediáticamente, ya sea en forma de rumor o de anuncio oficial, como son las siguientes:





Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

1. Javi Martínez podría dejar Baviera

El pivote español está a punto de completar su octava temporada en el Bayern München, algo que ocurrirá cuando termine su participación en Liga de Campeones en el mes de agosto. Según el medio Waz, es probable que se trate de sus últimos meses en el campeón de la Bundesliga. Termina contrato en 2021 y anteriormente se le ha relacionado con el Athletic Club, de donde llegó en 2012 a razón de 40 millones de euros.





2. El FC Barcelona se ha negado a ceder a Moriba

Según Onda Cero, el mediocentro guineano de 17 años interesaba al RB Leipzig en forma de cesión, pero el FC Barcelona se ha negado a prestarlo. Actualmente juega en el equipo juvenil, pero es probable que dispute la pretemporada del curso 2020-21 con el primer equipo y se asiente en el filial, donde ya ha tenido bastantes minutos.





3. Inter y Napoli, peleados por Osimhen

El delantero nigeriano interesaría a dos de los clubes punteros de la Serie A, según asegura Le10Sport. El propio medio menciona que los neroazzurri podrían llegar a ofrecer 80 millones de euros, algo asequible si finalmente existe algún club capacitado para abonar la cláusula (112M) de Lautaro Martínez.





4. Aké podría reforzar la zaga del United

El ataque de los de Old Trafford está funcionando bien tras el parón por Coronavirus, con un rendimiento muy notable también en la medular y una eclosión inmediata de Bruno Fernandes. Sin embargo, hace falta reforzar la retaguardia si quieren tener un once más solvente. Según Mundo Deportivo, una opción para fortalecer su defensa podría ser Nathan Aké, zaguero de 25 años con contrato con el Bournemouth hasta 2022.

Continuar leyendo la historia





5. Sancho tiene fecha límite para decidir su futuro

El Borussia Dortmund es consciente de que existe la opción de que la perla inglesa decida dar un salto este verano. Según Ruhr Nachrichten, los alemanes estarían dispuestos a dejarle ir por una cifra cercana a los 120 millones y con la condición de que lo decida antes del mes de agosto para poder planificar incorporaciones. Que los red devils clasifiquen para Liga de Campeones podría ayudar a convencerlo.





6. El Arsenal quiere ampliar la cesión de Ceballos

El mediocentro español recuperó oportunidades en el once inicial antes del parón por Coronavirus tras encadenar varios envites en el banquillo y sigue teniendo mucha presencia con la reanudación de la Premier League. Es por ello que, según Mundo Deportivo, los gunners quieren alargar una temporada su cesión. Teniendo en cuenta que Zinédine Zidane no cuenta con él y que el Real Madrid tiene varios efectivos de nivel en la medular, no sorprendería que el andaluz siga en Londres.





7. El Inter estudia renovar a Lautaro Martínez

A la espera de que termine el plazo para pagar la cláusula (112M) del jugador en caso de que algún equipo se quiere hacer con él, Tuttosport asegura que el Inter quiere ampliar su contrato por un año más (se alargaría hasta 2024) y doblarle el salario (de 2'5 a 5 millones anuales). No se menciona nada de poder subir o incluso eliminar una cláusula de salida como la que tiene en estos momentos.





8. Cazorla podría jugar para Xavi

El centrocampista español de 35 años, que cumplirá 36 en diciembre, se encuentra en la recta final de su carrera pese a vivir una segunda juventud en la presente temporada. Mundo Deportivo asegura que existen opciones de que termine su tercera etapa en el Villarreal y recale en el Al-Sadd de Qatar, donde se reencontraría con su ex compañero en la selección Xavi Hernández, actual técnico de dicho club.





9. Lacazette podría dejar el Arsenal

El delantero francés del Arsenal sigue siendo uno de los nombres que se ubica fuera del club por parte de la prensa. Tiene contrato hasta 2022 y, según L'Équipe, clubes como Juventus, Inter o Atlético de Madrid están interesados en sus servicios. Cabe destacar que los rojiblancos pueden ver como Thomas Partey recala en el Emirates Stadium, ya sea por pago de cláusula (50M) o por trueque por el ariete.





10. Pellegrini y Demichelis podrían formar tándem en el Betis

El entrenador chileno, sin equipo desde el mes de diciembre al terminar su etapa en el West Ham United, y el argentino, en estos momentos en el juvenil del Bayern München con experiencia como segundo de José Miguel González "Míchel" y José González en el Málaga, podrían formar un dúo en el banquillo del Real Betis. De este modo se reencontrarían tras coincidir tres temporadas en el conjunto blanquiazul (2010-2013) y en el Manchester City (2013-2016) cuando el de Justiniano Posse todavía estaba en activo.