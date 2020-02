​ÚLTIMAS NOTICIAS DE CHIVAS | Salida de Alanís, el partido de jornada 4 ante San Luis y más

​Chivas consumó su primer grana fracaso de la era Ricardo Peláez al ser eliminados en la Copa MX por Dorados de Sinaloa en la tanda de penales 6-5, tras haber igualado 2-2 en el global, pero deberá levantar rápido la cara ya que todavía tiene por delante la ​Liga MX del Torneo Clausura 2020 y no puede darse el lujo de tampoco calificar a la Liguilla, aunque apenas va comenzando el certamen, donde es cuarto de la tabla general con cinco unidades.

A continuación las principales novedades del Rebaño:

Próximo partido:





Para la Fecha 4, el Guadalajara abrirá las acciones este viernes 31 de enero cuando visite al ​Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, duelo programado para las 19:00 horas. Los potosinos vienen de una situación similar a los rojiblancos pues el martes también fueron eliminados de la Copa al caer 2-0 global frente a ​Xolos de Tijuana, además en la liga dejaron ir la victoria al ser empatados 1-1 de último momento por el ​Necaxa en el Estadio Victoria, por lo cual son quintos con cinco puntos.









Declaraciones tras el fracaso en Copa MX:





Después de lo sucedido en el torneo copero fueron varios como Peláez, Luis Fernando Tena, Javier López y Miguel Ponce los que protagonizaron las declaraciones, asegurando que realmente fracasaron, pero deben levantar la cara.

“Sí, los penales son un volado, (Tena) nos pidió seguridad, tirar un penal fuerte y así lo hice, afortunadamente para el portero la alcanzó a sacar, es un trago amargo esto que está pasando, pero hay que levantar la cabeza porque esto sigue. Nosotros nos habíamos planteado ganar la Copa como primera cosa, pero no se va a poder, por supuesto que es un fracaso porque el plantel era muy vasto”, dijo El Pocho, colocado como el gran villano ya que su falla en la tanda causó la eliminación.



“Es un golpe fuerte para la institución quedar fuera de la Copa. Ahora solamente nos toca pensar en la Liga”, mencionó La Chofis, mientras el director deportivo expresó: “El éxito viene con un cúmulo de fracasos, hay que saber perder, vendrán cosas buenas”.

Finalmente, El Flaco subrayó: “Queríamos avanzar, no pudimos y fue fracaso. Mérito a Dorados que hizo un excelente partido en Guadalajara y excelente segundo tiempo aquí. El primer tiempo pudimos ser mejores y lo reflejamos y al final me parece justo el empate después de 180 minutos. Duele en términos generales y estamos tristes y apenados, no porque sean de ascenso. Ellos se plantan bien y duele. Nuestros jugadores están golpeados y dejaron todo en cancha”.



Una baja más en la plantilla





Tras no figurar en la Liga ni en la Copa, el zaguero Oswaldo Alanís se unió al número de bajas del Campeonísimo para vivir una nueva aventura en la MLS con el San José Earthquakes, donde se reencontró con el técnico argentino Matías Almeyda.

El defensor irá a préstamo por un año con opción de compra. El club norteamericano asumirá la totalidad del sueldo del futbolista, informaron a ESPN fuentes en el cuadro tapatío, recordando que era el segundo mejor pagado de la plantilla.









Julio le pone la presión a Chivas





Previo al choque del viernes, el nuevo refuerzo de los potosinos, Anderson Julio, resaltó que enfrentarán a un gran equipo, aunque aseguró que la presión la tendrán los hombres del Flaco.

“Nosotros no tenemos presión, presión ellos. Nosotros estamos de local, con nuestra gente. Ellos son los que se tienen que preocupar porque vienen a enfrentar a un gran equipo como Atlético San Luis. La verdad no conozco mucho de Chivas, pero algunas veces he seguido sus partidos, sé que tienen jugadores rápidos, que también les gusta encarar pero sé que también tienen sus debilidades”, manifestó el ecuatoriano.





“Para mí es un orgullo enfrentar a estos equipos grandes del fútbol mexicano, más que todo un equipo como Chivas, y si tengo la oportunidad de marcarle, le voy a marcar un gol”.



Estrenarán su nuevo jersey:





Este viernes el Guadalajara utilizará su hermosa playera alternativa, la cual tiene un estilo sobrio y muy elegante de color blanco en su totalidad con detalles rojos y azules.





Sólo prestarían un jugador a la Selección Sub-23





La selección mexicana tendrá su debut el próximo 20 de marzo en el Preolímpico de la CONCACAF cuando se enfrenten a República Dominicana, por lo tanto, ya comienzan a trabajar con los clubes aztecas para organizar los préstamos, sin embargo, Chivas sólo estaría dispuesto a facilitar un delantero, ya sea José Juan Macías o Alexis Vega, según lo escrito por el periodista David Medrano en su columna del Diario Récord.





Rodríguez asegura que están viviendo su proceso de adaptación





El cancerbero Antonio Rodríguez concedió una entrevista a TUDN asegurando que están viviendo su proceso de adaptación pues llegaron siete refuerzos y hubo casi una docena de bajas, pero a pesar de ello van a pasos acelerados.

“Lo comenté, incluso antes que arrancara el torneo, que un bebé no nace corriendo y que con tantas incorporaciones y tanta gente que se fue, es un proceso de adaptación. Vimos al Barcelona de (Pep) Guardiola, no jugó como quería Guardiola en el primer partido, tuvieron que esperar un tiempo, tuvieron que esperar un proceso, tuvieron que compenetrarse, hacer un equipo, ser una unidad. Vamos a pasos acelerados, esa es la realidad. Este equipo va ir semana a semana subiendo rayitas. No hemos perdido desde la temporada pasada y esto es un paso a la vez”, reveló.



"Un bebé no nace corriendo" ️@chapis_herrera platicó con Toño Rodríguez quien habló de la actualidad de las Chivas