Nombres y Apellidos | “…Las que sobrevivan”: Ruiz Uribe

Jesús Alejandro Ruiz Uribe delegado federal en Baja California, de manera jocosa “soltó” una profecía (viralizada en las redes sociales) que define con claridad su grado de madurez. Dijo: “Todo el mundo va a tener su sistema de salud. Creo que esa va a ser una de sus grandes fortalezas. Va a emerger (de la pandemia) una familia más solidaria. Va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia… las que sobrevivan”.

Jesus Ruíz Uribe

Por más que quiso remendarle después, lo dicho, dicho estaba, y ya no tuvo remedio.

Baja California y el gobierno federal no están para vaciladas ramplonas.

El contexto del que se desprendió su viral ilustración, es de gravedad por los estragos de la pandemia. Dos crasos errores cometió con su grandilocuencia Jesús Alejandro Ruiz Uribe - hijo de un distinguido tijuanense, él profesor y político Jesús Ruiz Barraza.

1.º Su menosprecio a la pérdida de vidas humanas, con el contraste que le dio al realzar los beneficios que van a obtener las familias con las medidas que está tomando el gobierno de López Obrador (Demagogia). Y…

2.º Utilizar en su calidad de representante del Gobierno Federal palabras con mofa y desdén hacia el dolor humano, soslayando el temor en el que viven las familias bajacalifornianas.

Jesús Ruíz Barraza

Eso es a todas luces incorrecto y está proscrito para una persona madura; y más para quien ostenta una alta responsabilidad gubernamental. Lo que también se puede interpretar del susodicho mensaje del delegado Ruiz Uribe, es que está queriendo hacerle segunda al presidente AMLO cuando soltó aquella “mañanera inmortal” de que el COVID-19 “Nos cayó como anillo al dedo”. Algo así, como que para alcanzar la grandeza

"El fin justifica los medios".

“Entre broma y broma la verdad se asoma”.

Las palabras tienen poder.

El estilo (a veces insolente) irónico, demagógico y confortativo, además de los modestos resultados en su encomienda y su imagen controvertida, le bajan el nivel a Ruiz Uribe para ser merecedor de un cargo que requiere de una mayor madurez que fortalezca la imagen del presidente López Obrador, del gobernador Jaime Bonilla Valdez y de su partido MORENA.

Jaime Bonilla Valdez

Dimes y Diretes…

La obcecación de AMLO está propiciando un quiebre con la IP que unifica a los empresarios y los obliga a defenderse ante la crisis económica que ya se venía observando, ahora exacerbada por la pandemia del COVID-19.

Solo desde la obcecación pueden mantenerse criterios que todo el mundo considera permitidos (anticuados - inadecuados).

Después de que el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín, intentara por todos los medios fortalecer el trabajo conjunto entre el presidente de la República y los organismos cúpula de la IP en la búsqueda de encontrar soluciones para que el País siga adelante, se fueron por la borda todos los esfuerzos; y aunque el presidente lo minimizó no le va a quedar otro remedio – a AMLO - que salir en la foto retratado solamente con Carlos Slim Helú, Alberto Bailares González, German Larrea Mota, Ricardo Salinas Pliego y algunos (pocos) más de sus amigos empresarios que se han beneficiado con la cercanía presidencial…

Carlos Salazar

AMLO sigue con la misma retórica que llevaba antes de la pandemia: “Los conservadores” ,“La derecha”, “Los corruptos”, “Los Neoliberales”, “Yo tengo otros datos”, “El pueblo”, “Refinería Dos Bocas”, “Tren Maya”, “Aeropuerto Felipe Ángeles”…

Andrés Manuel López Obrador

Lamentablemente – para él y para los mexicanos – todo apunta a que las cosas se le van a complicar porque la economía puede colapsar, y porque la demagogia clientela es un barril sin fondos que quiebra las economías…

Los empresarios mexicanos encabezados por el presidente nacional de la COPARMEX Gustavo de Hoyos Walther, que ya habían rebasado a Carlos Salazar Lomelín –dirigente del CCE – por su supuesto entreguismo al presidente López Obrador, una vez que se aclararon las cosas y con Salazar Lomelín a su lado preparan todas las estrategias a su alcance para convencer al presidente de la República de la importancia de unir esfuerzos por el bien del País…

Gustavo de Hoyos

Por lo pronto se avizora que van a buscar (y seguramente obtener) el respaldo de sus pares en USA, Canadá y el resto del mundo.

Con la pérdida de empleos y la hambruna va haber una migración masiva hacia los Estados Unidos y Canadá, y eso se sabe que no sería del agrado del presidente Donald Trump,si se reelige, o de Joe Bidem si gana las elecciones presidenciales…

En Tijuana ya tiene tiempo el distanciamiento entre el gobernador Jaime Bonilla Valdez y las cámaras empresariales: el CCE que preside Gabriel Camarena Salinas; la COPARMEX encabezada por Roberto Rosas Jiménez; la CANACINTRA liderada por Francisco Rubio Rangel y la casi totalidad de organismos camerales; aunque hay que decir también que el discurso del gobernador JBV respecto al empresariado ha mejorado, o por lo menos ha guardado prudente silencio, y eso es ganancia…

Gabriel Camarena

Y ya que hablamos de Bonilla es importante comentar la contra que le llevó el delegado Jesús Ruiz Uribe al decir que no era verdad lo del arreglo con la Comisión Federal de Electricidad para evitar el corte a consumidores domésticos, cuando JBV ya había establecido su compromiso del no corte. Por lo pronto el gobernador reacciona y ya no se ha visto al delegado federal Ruiz Uribe en sus conferencias mañaneras…

A los cafetólogos y políticos tijuanenses les llegaron comentarios en el sentido de que el oficial mayor del Estado Luis Salomón Faz Apodacaestá siendo atendido de una influenza estacional, sin embargo, sospechan que el asunto es más delicado porque está bajo un estricto aislamiento y se comenta entre los altos niveles de la administración que se están monitoreando a quienes han tenido cercanía con Faz Apodaca. Le deseamos una pronta mejoría…

Salomón Faz Apodaca

