NFL vuelve a multar a los Patriots por espiar al rival

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Una vez más en la era de Bill Belichick, los Patriots de Nueva Inglaterra han sido castigados por la NFL debido a la polémica de filmación que el equipo de producción tuvo la temporada pasada.

NFL multó a los Patriots con poco más de un millón de dólar y les arrebató una selección de tercera ronda en el draft de 2021 entre otros castigos a su equipo de televisión por grabar ilegalmente a los Bengals de Cincinnati y a los Browns de Cleveland, indicaron fuentes a ESPN.

Además, los equipos de producción de televisión de los Patriots no podrán filmar ningún partido durante la temporada 2020, y los altos funcionarios del club se someterán a los entrenamientos necesarios sobre el funcionamiento de la liga y las políticas de juego.

Los Patriots admitieron que su equipo filmó inapropiadamente la línea lateral de los Bengals. El equipo fue acreditado para grabar video para una serie web de Patriots llamada "Do Your Job", pero los Patriots no informaron a los Bengals o a la NFL, lo que llamaron una "supervisión involuntaria".

Un funcionario de Nueva Inglaterra comunicó a ESPN que no impugnara los castigos.