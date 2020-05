El Newcastle tiene en la mira a 3 jugadores del Barcelona y a 2 del Real Madrid

El nuevo equipo millonario de la Premier League, el Newcastle United, buscará apuntalar su plantel lo más posible para ser uno de los protagonistas en el fútbol inglés la siguiente temporada. Se sabe que dispondrá de un gran presupuesto gracias a su nuevo dueño y la directiva buscará traer a los mejores jugadores de Europa que hay en el mercado. De acuerdo con información del Diario AS, el Newcastle ya le ha puesto los ojos a tres jugadores del Barcelona y a dos del Real Madrid.





1. Ter Stegen

Ter Stegen el arquero teutón, que si no es el mejor portero del mundo en la actualidad, fácil está entre los tres mejores; el alemán no ha renovado su contrato con el Barcelona, por lo que, en España no descartan que el arquero catalán tenga ofertas y pueda decidir salir del equipo culé en verano.





2. Arturo vidal

El "Rey" Arturo, jugador que el Barcelona a estado usándolo como moneda de cambio, recientemente el chileno se ha visto involucrado en trueques con equipos como la Juventus o el Inter de Milan; los culés podrían acceder a su venta debido a que su objetivo es hacer caja para buscar a su gran objetivo de este mercado, Lautaro Martínez.





3. Philippe Coutinho

EL brasileño regresa de su cesión con el Bayern al Barcelona, el futuro del carioca está en el aire, aun la directiva blaugrana no ha decidido si lo van a retener o lo venderán para seguir juntando dinero para ir por el "Toro" Martínez.





4. Gareth Bale

El "Expreso de Cardiff" ha sido relegado al banquillo merengue por su inconsistencia de juego y también por ser un jugador que las lesiones no lo respetan, motivos por los que el Real Madrid no lo retendría en caso de que llegaran ofertas por él.





5. James Rodríguez

EL colombiano en ninguna de las dos etapas de Zidane al frente del Real Madrid ha recibido la oportunidad del estratega francés de acumular minutos en el equipo, por lo que, tanto James como la directiva están de acuerdo en que lo mejor es buscarle un equipo en el que pueda jugar.