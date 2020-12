Netflix: Mejores películas originales

Netflix nació como un sistema de alquiler por correo de DVD, no tardó en evolucionar en un sistema de streaming dotado de un amplio catálogo. Poco tiempo después incursionó en la realización de grandes series, muchas de las cuales han sido determinantes para el éxito de la televisión contemporánea. Hoy también es una potencia cinematográfica con la producción de todo tipo de películas, incluyendo importantes alianzas con algunos de los mejores directores de la actualidad. No menos destacado es su interés en la distribución internacional de títulos de gran calidad que, de otro modo, batallarían considerablemente por llegar a las audiencias. A continuación un recuento de las mejores películas originales de Netflix, tanto aquellas realizadas con su sello como aquellas distribuidas bajo su manto.

10. La balada de Buster Scruggs (Dir. Ethan & Joel Coen, 2018)

Películas Netflix The Ballad of La balada de Buster Scruggs

Los hermanos Coen han sido determinantes para el renacimiento del western en la industria contemporánea. Esto por su continua exploración del género, así como por la diversidad de historias que han propiciado el interés de cada vez más audiencias en el territorio. Tal fue el caso de La balada de Buster Scruggs, que dejó atrás la intensidad vista en Sin lugar para los débiles (2007) y Temple de acero (2010) para seguir las distintas desventuras de un vaquero cantante, interpretado por Tim Blake Nelson, en su andar por la frontera norteamericana. Su construcción antológica y su humor negro fueron trascendentes para magnificar sus mensajes: la desmitificación del oeste cinematográfico a partir de contradicciones que ponen en duda las bases simbólicas de la unión americana, pero también las esperanzas propias un país que ha salido adelante por las cualidades de su gente. Uno de los grandes westerns revisionistas de los últimos tiempos, cuya calidad no pasó desapercibida para la Academia que lo reconoció con tres nominaciones al Oscar, siendo Mejor guion adaptado la más importante de todas.

Continuar leyendo la historia

9. Mank (Dir. David Fincher, 2020)

Películas Netflix Mank

David Fincher se asentó sobre las bases de Ciudadano Kane (1941) para la concepción de Red social (2020). Una década después, el prestigiado cineasta regresó al clásico de Orson Welles para Mank, que sigue el proceso creativo del guionista Herman J. Minkiewics durante la que es considerada por muchos como la mejor película de todos los tiempos. Una exploración que no se limita a la parte artística, sino que emula la fórmula empleada por el filme de 1941 y se extiende por todo el contexto al abordar territorios como el comercio, la política y muy especialmente la exploración de un viejo Hollywood que parece haberse ido para nunca volver. Todo esto con el respaldo de un elenco de primer nivel encabezado por un Gary Oldman memorable y que brinda una de las mejores interpretaciones de su carrera. No es la mejor película de Fincher, que por momentos sacrifica su propia visión en favor del guiño, la referencia o el franco reconocimiento. Aun así, es un título de altísima calidad que tristemente ha batallado por conectar con un público que nunca ha abrazado plenamente la obra cumbre de Welles y que, como tal, difícilmente enlazaría del todo con un proyecto de esta naturaleza.

8. Perdí mi cuerpo (Dir. Jérémy Clapin, 2019)

Películas Netflix Jai perdu mon corps Perdí mi cuerpo

La ópera prima de Jérémy Clapin no fue producida por Netflix, pero su estupenda recepción en Cannes llamó la atención de la plataforma que no vaciló en hacerse con los derechos globales para su distribución, lo que incluyó su estreno en algunas salas alrededor del mundo. Una cinta animada sumamente peculiar que sigue los esfuerzos de una mano mutilada por reunirse con su dueño. Una premisa inusual que abre el camino para explorar una historia marcada por la tragedia, pero también por la continua búsqueda de amor y esperanza. Sus bases narrativas son complementadas por una técnica animada de primer nivel que deambula libremente entre la realidad y la fantasía para construir un auténtico cuento de hadas urbano cuya madurez nunca entra en conflicto con la ensoñación. Una joya oculta en el catálogo que bien merece ser considerada entre las mejores películas animadas del cine contemporáneo.

7. Okja (Dir. Bong Joon-Ho, 2017)

Películas Netflix Okja

Bong Joon-Ho nunca se ha cansado de hacer historia. Saltó al terreno global con El huésped (2006); Snowpiercer marcó su primera colaboración con un elenco internacional (2013); Okja le alió con Netflix para continuar el camino ascendente del titán del streaming en el campo cinematográfico. El acuerdo le afianzó entre los grandes cineastas de todo el mundo, así como entre las miradas más críticas con una premisa que va de lo enternecedor a lo verdaderamente trágico. La historia de una joven encargada de criar a un cerdo manipulado genéticamente y que se niega rotundamente a darlo en sacrificio, lo que resulta en una odisea global para salvar al animal, pero también un poco de la humanidad perdida en el mundo. Sonó con fuerza para los grandes premios, pero su formato casero desvió los debates de su gran calidad, lo que aunado a su naturaleza sci-fi y los exquisitos tintes absurdos de algunos personajes –Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal ofrecen dos de las actuaciones más peculiares de sus carreras– le impidieron brillar de lleno en la temporada. Y aun así cumplió su cometido, pues contribuyó a que las audiencias globales tomaran consciencia sobre el maltrato animal en un mundo cada vez más industrializado, al tiempo que inició la consolidación de Netflix como un medio interesado en proyectos de altísimo calibre encabezados por los cineastas más talentosos del orbe.

6. Pienso en el final (Dir. Charlie Kaufman, 2020)

Películas Netflix Im Thinking of Ending Things Pienso en el final

Puede que no sea una adaptación fidedigna de la novela escrita por Iain Reed, pero vaya que es una cátedra de la inventiva que siempre ha caracterizado a Charlie Kaufman. La historia de un joven que viaja a un territorio remoto para que su novia conozca a sus padres y que en manos del creativo termina convirtiéndose en una exploración al interior del pasado y la psique del primero para ahondar en la urgencia por hallar una identidad propia en una sociedad cada vez más aislada. Una búsqueda compleja que va de lo incómodo a lo netamente pesadillesco y que conduce a una de las películas más desafiantes en toda la obra de su creador. A pesar de su alta calidad narrativa y visual, no fue realmente concebida para la temporada de premios. Esto no fue un impedimento para que Netflix se interesara por ella, al considerarla una oportunidad para ampliar su catálogo en busca de proyectos cada vez más elaborados para sus audiencias más selectas. El objetivo no sólo se cumplió, sino que resultó en una de las películas más ovacionadas de su año.

5. El hoyo (Dir. Galder Gaztelu-Urrutia, 2019)

Películas Netflix El hoyo

El siglo XXI ha dado grandes exponentes al sci-fi. Tal es el caso de El hoyo, distopía ubicada en una prisión vertical que se caracteriza por su peculiar distribución de alimentos: una plataforma que comienza su recorrido en la parte superior, de modo que los de arriba pueden tomar lo que les plazca y los de abajo deben conformarse con las sobras. Trascendió por su elevada calidad técnica y narrativa, así como por la gran variedad de mensajes e interpretaciones que ofreció. Esto incluye alegorías religiosas, referencias directas a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, alusión a la importancia de la caída para garantizar el ascenso final, así como el perturbador reflejo de una sociedad que parece regirse bajo la ley de devorar al prójimo o ser devorado en su lugar. Su construcción temática se potenció durante la pandemia y le convirtió en un fenómeno de clase mundial. ¿Destinada al culto? Nos atrevemos a decirlo: obvio.

4. Historia de un matrimonio (Dir. Noah Baumbach, 2019)

Películas Netflix Marriage Story Historia de un matrimonio

Hay quienes dicen que Historia de un matrimonio es el Kramer contra Kramer (1979) de la nueva generación, un comentario que sólo minimiza las cualidades de una película dotada de identidad propia en sus esfuerzos por abordar una crisis marital. Esto a partir de una pareja cuyo proceso de separación se torna caótico y doloroso, tanto para las partes involucradas como para su hijo en común. Una premisa sencilla, pero que en manos de Noah Baumbach se torna fascinante por la humanidad que destila al profundizar en la amplia gama de emociones que nos caracterizan como individuos y sociedad. Estas cualidades se vieron beneficiadas por la estupenda labor de su dupla estelar integrada por Scarlett Johansson y Adam Driver, y que apoyada por una impresionante Laura Dern, construyó una trama sumamente dolorosa, pero capaz de arrancar algunas sonrisas en el camino. Fue nominada a seis Premios de la Academia incluyendo Mejor película, actor y actriz, pero sólo se coronó en la terna de actriz de reparto. Una estatuilla histórica al ser el primer Oscar histriónico obtenido por una producción de Netflix.

3. Roma (Dir. Alfonso Cuarón, 2018)

Películas Netflix Roma

Luego de un amplio recorrido por distintos géneros, Alfonso Cuarón decidió que era momento de regresar al cine mexicano para la realización de su trabajo más personal. Un deseo sumamente ambicioso que implicaba una cinta hablada en español, una fotografía en blanco y negro, una recreación de la Ciudad de México durante los 70 y la búsqueda de la actriz ideal para capturar la esencia de la nana Libo quien fuera pieza clave en la infancia del cineasta. La idea no fue bien recibida por los grandes estudios, pero sí por Netflix que vio una buena oportunidad para alcanzar la codiciada consolidación fílmica. La apuesta funcionó, pues Roma demostró la enorme madurez del mexicano con una cinta intimista que permite varias lecturas, que van del drama de Cleo reflejado por una estupenda Yalitza Aparicio a las tensiones sociopolíticas de la época. Obtuvo diez nominaciones al Oscar incluyendo Mejor película, siendo la décima producción en lengua extranjera en competir por la terna, así como la primera del sistema de streaming considerada para la máxima categoría. No ganó, pero alcanzó el éxito con tres estatuillas entre las que destacaron Mejor director y película extranjera: la segunda para Cuarón en la terna realizadora y la primera en toda la historia del cine mexicano. Su legado no terminó aquí, pues sentó las bases para que Parásitos (2020) rompiera la barrera del lenguaje sólo un año después al conquistar el anhelado Oscar a Mejor película.

2. El irlandés (Dir. Martin Scorsese, 2019)

Películas Netflix El irlandés The Irishman

Martin Scorsese es al cine de la mafia lo que John Ford es al western. En su momento, este último despidió simbólicamente al viejo oeste con Un tiro en la noche y sólo era cuestión de tiempo para que el italoamericano hiciera lo propio, no con una simple carta de amor al género, sino con una película que plasmara el crepúsculo del gánster fílmico. Fue así como nació El irlandés, una auténtica épica criminal que inspirada en el libro I Heard You Paint Houses de Charles Brandt, sigue la historia de un transportista convertido en asesino a sueldo bajo las órdenes del mafioso Russell Bufalino y en hombre de confianza de Jimmy Hoffa. La cinta sólo se ve favorecida por su estupenda dirección, así como por su brillante tercia estelar integrada por Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, quienes aprovechan sus respectivas cualidades para demostrar las distintas caras de un violento inframundo que se desvaneció con la reestructuración social, política y legal que mermó el poder de las principales familias al interior de la unión americana, pero que no pudo borrar el turbulento pasado de los distintos involucrados. Fue nominada a diez Premios de la Academia incluyendo Mejor película y director, y aunque su ninguneo fue motivo de polémica y especulación, no impidió su consolidación como uno de los títulos más celebrados del cineasta y uno de los estrenos más cotizados en toda la historia de Netflix.

1. The Other Side of the Wind (Dir. Orson Welles, 2018)

Películas Netflix The Other Side of the Wind

La primera película de Netflix fue Beasts of No Nation (2015), pero esto no la convierte en la más añeja. Ese crédito corresponde a The Other Side of the Wind de Orson Welles que comenzó su producción en 1970, la cual fue interrumpida en múltiples ocasiones, para finalmente quedar inconclusa tras la muerte del realizador. Fueron muchos los esfuerzos por rescatarla, hasta que los productores Frank Marshall y Filip Jan Rymsza lograron hacerse con ella para llegar a un acuerdo con Netflix que permitió terminarla del modo en que el director había planeado. Al igual que el resto de su obra, no es una cinta diseñada para el entretenimiento masivo, sino para la generación de profundas reflexiones. En este caso, sobre el hacer cinematográfico y la evolución del arte fílmico con la historia de un veterano cineasta en la fiesta de presentación de su próxima película con la que anhela reincorporarse a un Hollywood que se ha ido para siempre. Una metanarrativa en toda la extensión de la palabra, no sólo por su trama, sino porque mucho se ha especulado sobre cómo el personaje central interpretado por un titánico John Huston está inspirado en el propio Welles. Al igual que buena parte de la filmografía del realizador, ha sido incomprendida y poco valorada por el grueso de las audiencias, lo que no le ha impedido posicionarse entre sus mejores trabajos y ascender como la obra cumbre de Netflix. Vale la pena acompañarla con el documental complementario They’ll Love Me When I’m Dead (2018) que sigue el complejo proceso detrás una película que tardó casi medio siglo en su realización.