Nacho Ambriz se sintió discriminado cuando entrenaba al América

​El entrenador de los ​Panzas Verdes de Leó​n, Ignacio Ambriz, reveló que cuando era director técnico de las Águilas del ​Amé​rica se sintió discriminado, esto porque a la afición no le gustaba el modo de juego que ordenaba el ex futbolista.

Fue en 2015 cuando Nacho Ambriz llegó para comandar al equipo azulcrema, luego de haber dirigido al ​Querétaro. En total los números se resumen en 63 encuentros, de los cuales ganó en 33 ocasiones, empató en 12 y perdió en 18 .

Por otro lado, Ambriz habló acerca del caso de Rubens Sambueza, mencionando que fue el propio argentino quien solicitó su salida de la institución de La Fiera, por lo que Ambriz lo apoyó en todo momento:

"Él en pretemporada tuvo una inquietud, me dijo profe, yo quiero buscar una salida. Habló con la directiva, le dije dale, por eso en los primeros partidos no lo tomaba en cuenta sabiendo que había la posibilidad de que no saliera. Le dije ahora no te aseguro que juegues, así como tú me fuiste franco, yo también te soy franco y no te aseguro que juegues", detalló.