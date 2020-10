Multan a 110 comerciantes en Tijuana por incumplir protocolos sanitarios

¿Has ido a algún lugar y el supuesto “tapete sanitario” está completamente seco? o peor aún, que el lugar esté más lleno de lo que es permitido.

Este tipo de situaciones se han convertido en algo muy común en algunos negocios, esto aunado a la falta de antibacterial, el ignorar las normas del aforo mínimo y, en consecuencia, de la sana distancia hacen que dichos negocios constituyan un peligro para la salud.

De hecho, el director de Inspección y Verificación, Adolfo García Dworak, explicó en un comunicado Oficial de la página de Ayuntamiento de Tijuana que una vez que el estado pasó a color naranja se realizaron operativos de vigilancia para que no se descuiden los protocolos sanitarios.

Ayuntamiento de Tijuana

Debido a estos operativos, es que durante el fin de semana se multaron a 24 establecimientos, 58 ambulantes, 24 puestos de sobre ruedas y se clausuraron 4 negocios. Estos cuatro negocios fueron clausurados porque no respetaron las medidas preventivas como el utilizar cubrebocas o la sana distancia.

De acuerdo con García Dworak: “no debemos bajar la guardia, si bien, estamos en semáforo naranja, el riesgo todavía es latente y no debemos descuidar las recomendaciones del sector salud para evitar contagios masivos del Covid-19,”



Además, exhortó a los comerciantes de establecimientos, ambulantes y sobre ruedas que no descuiden las medidas de seguridad y utilicen en todo momento cubre bocas, gel antibacterial y filtros en las entradas de sus respectivas colocaciones.

Noticias en Baja California:Fundación Bebe Cardio se encarga de operar a niños con problemas del corazón en Baja California