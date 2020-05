La muerte de Goldy: "Mirtha está bien", dijo Carlos Rottemberg

"Fue totalmente sorpresivo e inesperado lo que más me impactó fue cuando me llamo Mirtha para contarme y me pido que vaya", dijo a LA NACION Carlos Rottemberg, exproductor y amigo de Mirtha Legrand, habló con FarandulaShow al salir del departamento en Avenida del Libertador al 2800, esquina Scalabrini Ortiz , antes de la medianoche de ayer.

Esta bien, y va estar bien, dijo el empresario teatral quien cuando conoció al noticia se traslado al edifico de Legrand donde allí estaba Nacho Viale su nieto mayor y su hija Marcela Tinayre, quien fue la que le comunicó la triste noticia de la muerte de su hermana.

Silvia "Goldy" Legrand, actriz y hermana gemela de Mirtha, murió en la tarde del viernes a los 93 años en su casa en Martínez, provincia de Buenos Aires, mientras dormía la siesta. Se encontraba bien de salud y su vida se apagó sin sufrimiento.

Nacho Viale se retiró minutos más tarde de Rottemberg y no quiso formular declaraciones. Como Mirtha estaba muy angustiada por la pérdida de su hermana, su hija Marcela se quedaba en la casa para acompañarla.

Su hermano, el cineasta José Martínez Suárez, murió en agosto del año pasado y sus hermanas nunca pudieron superar esta terrible pérdida. "Mi madre está destrozada y no puede despedirse de su hermana", contó Marcela a los medios que le consultaron durante las últimas horas de la tarde d ayer.

María Aurelia Paula Martínez Suárez -tal su verdadero nombre- había nacido en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, el 23 de febrero de 1927. Todos la llamaban "Goldy" porque era la más grande de las mellizas (de allí que la estrella de los almuerzos recibiera, en contraste, el apodo de "Chiquita").

Último adiós

Como es de conocimiento publico los sepelios en estas circunstancias de pandemia por el coronavirus, son reducidos a sólo cinco personas.

Según trascendió, Mirtha tiene ganas de despedir a su adorada hermana, sin embargo, su médico personal, Guillermo Semeniuk, desaconsejó que la diva abandone su domicilio, como una medida de prevención frente a la pandemia de Covid-19.

Sus restos descansarán en el cementerio Memorial de Pilar en el mediodía de hoy, junto a los de su marido, Eduardo Lópina.