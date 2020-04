Muere Gus Rodriguez fundador de Nintendomanía y creador de Armando Hoyos

Uno de los impulsores más destacados del gaiming en México ha muerto. Tenía 59 años cuando murió y varias personas se encuentran de luto debido a la influencia de Gustavo "Gus" Rodriguez en varias generaciones de gamers.

El responsable de compartir la noticia fue Eugenio Derbez, comediante mexicano con quien Gus Rodríguez trabajó durante muchos años. En una publicación en Facebook y Twitter, Derbez lamentó el fallecimiento y destacó el talento de Rodríguez en el mundo de la comedia.

“Hoy murió uno de mis más grandes amigos y compañeros de vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador de Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo que ahora soy. Genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar”, mencionó el comediante.

Hoy murió uno d mis más grandes amigos y compañeros d vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador d Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo q ahora soy. Genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar @Elgusrodriguez pic.twitter.com/XeqLlc8Lh7— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 11, 2020

Rodríguez es un nombre que está grabado en la mente de los video jugadores en nuestra región y con buena razón. Después de todo, fue uno de los fundadores de Club Nintendo, revista que ayudó a impulsar el gaming en nuestra región. Asimismo, fue el responsable de Nintendomanía, un programa que informaba sobre la industria de los videojuegos y que muchos recuerdan con cariño.

En LEVEL UP enviamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos de Gus Rodríguez. Asimismo, le deseamos paz en su descanso final y le enviamos un enorme agradecimiento por ayudar a que el gaming sea lo que hoy es en nuestro país.

Publicada originalmente en Levelup