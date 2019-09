Mourinho sobre Ronaldo: "En términos genéticos, es un caso de estudio. Puede jugar hasta los 50"

​​Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más determinantes que ha habido en la historia. El portugués ha batido todo tipo de récords goleadores y los que que le quedan por batir, tanto nacional como internacionalmente, con la selección de Portugal.

Sobre él ha hablado Mourinho en su última entrevista, y sobre esa mentalidad que él tiene. "Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top, militando en un equipo top, con ambiciones top. No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también" fueron las tajantes palabras de su ex entrenador. Además quiso añadir que "yo creo que, cuando Cristiano tenga 50 años, estará en casa y FIFA lo invitará para un partido de leyendas y él jugará el partido y marcará un gol. Será así".

Esta temporada el luso buscará progresar más en la Champions League con la Juventus de lo que lo hizo el año pasado, cayendo en cuartos de final frente al Ajax, pese a que él marcara la mayoría de los goles del conjunto italiano en la máxima competición europea.

