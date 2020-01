La millonaria cláusula que le puso el Manchester United a Paul Pogba

El mercado de invierno acaba de empezar y, al contrario de lo que muchos podían pensar, los protagonistas vuelven a ser los mismos que el pasado verano. Las cuentas siguen pendiente y los sueños de los clubes podrían volverse realidad durante este mes de enero. Uno de los grandes nombres del mercado es Paul Pogba.





El francés, que hace un mes parecía impensable que saliera del Manchester United, ahora tiene el cartel de transferible, pero no a cualquier precio. Según ha publicado el Daily Express, ​los red devils venderán al centrocampista por 180 millones de euros. El Real Madrid es uno de los interesados.

Paul Pogba,Ole Gunnar Solskjaer





​Las declaraciones de Mino Raiola en las que ha cargado contra el Manchester United y la última lesión de Pogba podrían haber tensado la cuerda para que los de Solskjaer se planteen la venta del futbolista. Su nivel no está siendo el esperado y los problemas de tobillo lo han apartado demasiadas veces del terreno de juego. El galo, además, ha decidido operarse y estará un mes sin pisar el césped, por lo que no se pondrá la elástica roja durante todo el mercado invernal.

Real Madrid y Juventus son los dos clubes que más fuerte pujaron por el galo el pasado verano. Siguen interesados en tenerlo en su equipo. La irrupción de Fede Valverde no ha sido suficiente para que ​los blancos olviden el viejo anhelo de Zidane. Respecto a la oferta que podría llegar del Santiago Bernabéu, The Sun apunta que podría ser de una cifra económica menor, pero a cambio el Real Madrid debería ofrecer a Toni Kroos. En principio, los de Zidane no contemplan esta transacción.

Real Madrid could offer swap deal for Paul Pogba | @ncustisTheSun https://t.co/JSKCiq2xBa pic.twitter.com/bFp5Eyk0r5 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 3, 2020

Enero puede ser el último capítulo del culebrón Pogba, pero si no se llega a un acuerdo, los rumores seguirán hasta final de temporada. El Daily Star asegura que los directivos del Manchester United tienen la sensación de que “se irá a final de temporada”, de una forma u otra, por eso pretenden abordar desde ya la operación de la venta, ante el temor de que el asunto pueda infectar el vestuario.

La salida de su estrella no solo se plantea en los despachos de Old Trafford por temor a que pueda generar mal ambiente. El aspecto económico es otra de las grandes razones. El tiempo juega en su contra. ​Pogba termina contrato en junio de 2021 y, de no llegar a un acuerdo en este mercado o el próximo, podría salir con la carta de libertad. La historia conduce a su salida. Juventus o Real Madrid, esa es la gran incógnita.