Miller: "Nunca había pilotado tan bien como hoy en seco"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 2 may (EFE).- El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), que logró su primera victoria con asfalto seco y la segunda de su carrera deportiva en el circuito Ángel Nieto de jerez, dijo que "nunca" había pilotado "tan bien como hoy".

"Nunca había hecho 24 vueltas seguidas así de bien", señaló tras la carrera.

"No sé si he vuelto, pero como mínimo estoy aquí pues la última vez que gané fue en mojado y fue un 'shock' -Assen 2016- y he trabajado muy arduamente para conseguir esta victoria en seco y cuando he visto que Fabio empezaba a tener dificultades, pensé, 'este es el momento', me iba acercando y tenía mi ritmo. Cuando le he pasado tenía muchas vueltas en solitario y la verdad es que la moto me ha funcionado perfecta, gracias al equipo", destacó.

Miller no se creyó su victoria casi hasta el final de la carrera. "En la curva 12 de la última vuelta es cuando me lo he creído pues hasta ese momento iba pilotando y pensaba que esto no era real y me iban pasando estos pensamientos, que nunca he ganado una batalla en la última curva, pero ha sido increíble", comentó.

"Yo siempre veía por detrás este tipo de carreras y pensaba, 'sería maravilloso' conseguirlo, y mira. Lo he logrado hoy. Pecco también ha hecho una carrera fantástica, venía apretándome, y en la última vuelta no sabía lo cerca que estaría con respecto a mí, pero iba cerrando todas las curvas por si acaso", reconoció el piloto australiano.

Aunque para muchos el circuito Ángel Nieto de Jerez no se adapta a las características de Ducati, afirmó: "No me gusta decir eso de que no es un circuito Ducati, el año pasado ya estuvimos aquí Dovizioso y yo tercero y cuarto en la primera carrera, y Pecco disputó la victoria en la segunda".

"Este paquete funciona bastante bien aquí, pero también es verdad que en Jerez Ducati no ganaba desde hace 15 años", recordó Miller.

"Estas últimas semanas no han sido fáciles, me he sentido frustrado, no confiaba en mí y tengo que decir algo claro, que ahora tengo a Lucy Crutchlow de entrenadora mental, que me llamó estos días animándome y esta mañana me mandó un mensaje de ánimo. Supongo que después Cal me mandará otro diciéndome que me ha enseñado todo lo que ya sé y que no estaría aquí sin él, pero lo primero de todo es llamar a mis padres, y supongo que esta noche hablaré con Cal", comentó.

(c) Agencia EFE