El Milan ofrece 5 millones por dos años de cesión de Ceballos

Dani Ceballos se concentra para un partido crucial, una final europea. Mientras tanto, a su alrededor, sigue el murmullo. El jugador embelesó al Real Madrid hace dos años, precisamente en este mismo torneo que ahora aspira a ganar. El Campeonato de Europa sub-21 de Polonia fue el lugar en el que se destapó, elegido mejor jugador del torneo a pesar de haber caído en la final. Tras dos años con más tiempo en el banquillo que en el campo, el torneo de Italia ha recordado que Ceballos, por encima de otras consideraciones, sabe jugar muy bien al fútbol.

El problema, claro, es que en el Real Madrid ha jugado poco y no hay previsión de que juegue mucho más. Zidane no le ve como aprovechable y, desde que volvió al banquillo blanco, se supo que estaba en el escaparate. El tema está en el riesgo de un traspaso, de que un jugador que tenías controlado y cuya calidad es indudable pueda convertirse en una estrella cuando ya no esté bajo control del club.

Y, en esas, aparece el Milan. Es un club histórico, señero, también uno con importantes problemas institucionales que esta temporada estará lejos de Europa por una sanción administrativa. Un club que ofrece una serie de opciones que al Real Madrid pueden cuadrarle. Porque el Tottenham, que es otra de las opciones que se han barajado en las últimas semanas, no deja de ser un equipo potente que no aceptaría acuerdos a medias.

El Milan, por su parte, podría ofrecer una cesión de dos años, entre tres y cinco millones, según informa Mediaset Sport. Además, al final de ese periodo el club lombardo podría hacerse con el jugador por unos 35 millones de euros. Eso sí, el Madrid intentará poner una cláusula de recompra posterior, por algo más de 40 millones. Un trato parecido al que Morata tuvo en su día con la Juventus, o el de James con el Bayern. Una manera de quitarse del equipo a Ceballos sin perder los derechos por un jugador que, como ha demostrado también en el europeo, puede ser un excelente jugador.