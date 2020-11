Mike Tyson reveló cómo esquivaba los controles antidoping: un pene de plástico y la orina de su esposa

El ex campeón mundial de los pesos pesado de boxeo Mike Tyson se recupera para volver al cuadrilátero para una exhibición. Mientras, y tras haber publicado su autobiografía, continúa revelando datos sobre su pasado.

En declaraciones a un noticiero inglés, que reproduce Daily Star, el "Hombre de Acero" confesó que utilizaba un "pene de plástico para guardar orina limpia" y así sortear los controles antidoping.

En las vísperas de lo que será su regreso al boxeo, esta vez para una exhibición benéfica el 28 de noviembre frente a Roy Jones Jr., también contó que llegó a usar la orina de su esposa para no ser sancionado.

"A veces utilizaba orina de mi esposa, y también la de mi hijo", reveló. "Mi mujer me decía: 'espero no estar embarazada...'. Y yo le respondía: 'no volveré a utilizarte, no lo volveré a hacer'...", recuerda.





