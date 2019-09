​Miguel Herrera le tira un dardo a Tomás Boy

Este sábado 28 de septiembre se vivirá una nueva edición del clásico más importante de nuestro país, ​América vs ​Guadalajara. Siempre polémico y honesto a su persona, Miguel Herrera en entrevista para la cadena TUDN calentó el encuentro tirándole ‘un dardo’ al técnico rival, Tomás Boy.

¡Miguel Herrera no va a cambiar su forma de ser! ❌ #MiguelHerrera | #Piojo | #América https://t.co/liy4SriqsS

“Tomás es un tipo como yo, decimos lo que sentimos, no tenemos pelos en la lengua. Es una buena persona, pero en su cabeza él sigue siendo jugador y no técnico. Fue un extraordinario jugador está en el Top 5 de mexicanos que yo he podido ver”.