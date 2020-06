Microsoft y LinkedIn capacitarán gratuitamente a desempleados

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. y su unidad LinkedIn ofrecerán capacitación laboral gratuita para ayudar a los trabajadores desempleados a prepararse para puestos en demanda a medida que la pandemia global empuja el desempleo estadounidense a niveles tan malos como los de la Gran Depresión.

El programa utiliza datos de LinkedIn para encontrar los trabajos que los empleadores más desean ocupar, y ofrece acceso gratuito a contenido que ayuda a los trabajadores a desarrollar las habilidades requeridas. La compañía también reducirá el costo de sus exámenes de certificación y ofrecerá herramientas gratuitas para buscar trabajo. Microsoft tiene como objetivo proporcionar habilidades adicionales a 25 millones de personas en todo el mundo para finales de año a través del programa para empleos como desarrollador de software, especialista en servicio al cliente y diseñador gráfico.

Microsoft dijo que sus cálculos muestran que el desempleo global podría afectar a 250 millones de personas este año. La tasa de desempleo de Estados Unidos fue de 13,3% en mayo, el nivel más alto desde 1940, a medida que el coronavirus forzó el cierre de tiendas, restaurantes y bares, con mayores tasas de desempleo entre trabajadores de raza negra y latina. Si bien partes de la economía están comenzando a reabrir en EE.UU., compañías también están cerrando, declarándose en quiebra o anunciando recortes permanentes de empleos para lograr adaptarse a una desaceleración a largo plazo.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

En enero, Microsoft comenzó a trabajar en un plan para un programa más pequeño con el ánimo de resaltar herramientas para abordar un cambio a largo plazo hacia trabajos que se están volviendo cada vez más digitales. Cuando llegó covid-19, la compañía decidió expandir el programa para llegar a más trabajadores y de manera más rápida, dijo Brad Smith, presidente de Microsoft, en una entrevista.

Continuar leyendo la historia

Microsoft usó datos de LinkedIn para llegar a 10 roles con el mayor número de vacantes, crecimiento constante en los últimos cuatro años, salarios “tolerables” y habilidades que se pueden aprender en línea, dijo la compañía el martes en una publicación de blog. Estos incluyen: desarrollador de software, representante de ventas, analista de datos, especialista en servicio al cliente y diseñador gráfico.

Una parte del programa original que se ha ampliado a raíz de la pandemia es la financiación de grupos sin ánimo de lucro para comunicarse con personas que de otro modo no sabrían sobre el programa o que no pueden hacer todo en línea. Microsoft gastará US$20 millones en subsidios en efectivo para organizaciones sin fines de lucro globales con el objetivo de ayudar a 5 millones de trabajadores desempleados este año. El esfuerzo se centrará particularmente en personas con discapacidad, trabajadores de comunidades de bajos ingresos, mujeres y minorías. Una cuarta parte del dinero se destinará a subvenciones a 50 organizaciones sin ánimo de lucro de EE.UU. basadas en la comunidad, dirigidas por comunidades de color y que prestan servicios, dijo Microsoft.

“Alguien que está desempleado necesita saber qué aprender. Les damos acceso a ese material de aprendizaje de forma gratuita para áreas donde sabemos que hay reclutadores y gerentes de contratación que esperan contratarlos”, dijo Ryan Roslansky, director ejecutivo de LinkedIn.

LinkedIn también planea proporcionar sus propios datos del mercado laboral e información sobre habilidades en demanda de forma gratuita para los Gobiernos. Los datos incluirán ofertas de trabajo populares en una región, las principales habilidades requeridas para esos trabajos y datos sobre qué empleadores contratan más en una geografía particular. Los datos estarán disponibles en opportunity.linkedin.com.

Nota Original:Microsoft, LinkedIn to Retrain Unemployed for Jobs in Demand

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2020 Bloomberg L.P.