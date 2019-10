Messi: "Tengo el sueño de poder jugar en Newell's, pero no sé si se puede dar"

​El futbolista argentino concedió una entrevista a TyC Sports, uno de los medios más importantes de su país natal, en la que habló del VAR, de su estado de forma, de sus socios en ​Barcelona y de su futuro, incluyendo su retirada. ​Leo Messi además reconoció: "Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por serlo".





"Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", comentó el rosarino acerca de la posibilidad de que llegue su retirada sin haber levantado la Copa del Mundo. Hablando del momento de colgar las botas, Messi aseguró que no tiene pensado abandonar Barcelona, pero deja en el aire la posibilidad de llegar al ocaso de su carrera en Argentina: "Tengo el sueño de poder jugar en ​Newell's, en el fútbol argentino pero no sé si se puede dar, tengo una familia y está por delante de mi deseo. Veremos".









El '10' del conjunto blaugrana calificó la Ciudad Condal como "un lugar que me dio todo" y confesó que en parte son sus hijos quienes le atan a España: "Thiago es grande y tiene a sus amigos, cuando le digo en joda de irnos no le gusta nada, cuando nos vamos un mes a la Argentina, quiere volver".





Volviendo a la actualidad, Messi afirmó: "Me gusta el VAR si está bien usado. No me gusta que vino para despejar dudas y todavía no lo está haciendo [...] Es muy bueno pero no está bien usado". Y sobre su estado de forma admitió haberse equivocado en el inicio del curso, pero declaró estar mejorando poco a poco: "Llegué y arranqué con un entrenamiento fuerte, no debí haberlo hecho, estuve u mes parado, vine y me entrené como si estuviera haciendo normal hace tiempo. Luego recaí pensando que era una cosa y luego fue otra pero ya está. Me siento fuerte otra vez y de a poquito voy tomando ritmo".

Finalmente habló sobre sus mejores socios en Barcelona y recordó su relación con Ronaldinho al relatar su primer gol: "Ronaldinho me ayudó muchísimo [...] me apadrinó y me hizo sentir cómodo, que me soltara. Después dentro de la cancha, lo buscaba siempre pero fueron pocos años los que disfrutamos juntos [...] Me hubiese gustado jugar más tiempo con él". También habló de su mejor amigo en la actualidad: "Con ​Luis Suárez estamos hace cinco años [...] te acostumbrás y jugás de memoria. Tenemos los nenes de la misma edad, vivimos el día a día y la relación se hace más fuerte". Y terminó recordando a Ronaldo Nazario: "Un fenómeno, de los delanteros que yo ví, fue el mejor de todos. Era impresionante".