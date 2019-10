Messi: "Neymar se arrepiente de dejar al Barcelona pero lo vi en el Real Madrid"

El mercado de pases de verano tuvo como principal protagonista a Neymar, quien estaba decidido a dejar al Paris Saint-Germain para volver a España. Y si bien tenía la posibilidad de volver a Barcelona, sonó con fuerza un posible traspaso nada menos que a Real Madrid. Y Lionel Messi reveló que realmente sentía que podía ocurrir.

En la entrevista que dio a RAC1, con motivo del estreno del espectáculo del Cirque du Soleil que lo homenajea, llamado "Messi10", el astro argentino contó su temor durante la última ventana de fichajes: "sinceramente pensé en este mercado que si no venía acá se iba al Madrid porque pensé que él tenía muchas ganas de salir. Él lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse de París. Y yo creía que Florentino y el Madrid iban a hacer algo para llevárselo”, admitió la Pulga.

Messi evitó criticar al club por no cerrar este fichaje: "No lo dije por tirarle un palo a la directiva o jugar en su contra, fue porque no estuve en las negociaciones y no me correspondía a mí, se dice que echo técnicos y decido fichajes y no es así, yo solo sé lo que hablaba con Ney por lo que no puede opinar".

No obstante, el argentino reconoce que Neymar se arrepiente de salir del Camp Nou: "Creo que sí, al poco de irse se dio cuenta de que se había equivocado, que había tomado una mala decisión pero habría que preguntárselo a él, conociéndole y viendo lo que ha pasado, creo que sí".

Asimismo, Messi desmintió que no quisiera que ficharan a Griezmann: "Es mentira, ya en su primer año dije que era uno de los mejores y queremos un proyecto ganador, nunca tuve un inconveniente con que venga, todo lo contrario".

"No es fácil venir a jugar al Barcelona, puede parecerlo desde fuera pero para cualquiera que no conozca el método, por mucha calidad que tenga, es difícil, no tenemos duda de que Griezmann lo terminará haciendo porque tiene calidad y es muy inteligente", añadió sobre los problemas que está teniendo el francés para adaptarse.

De hecho, el capitán culé quiso que Griezmann y Neymar jugaran juntos: "También quería que viniera por el mismo motivo, es desequilibrante y distinto, haberle tenido en el equipo nos hubiera dado más opciones pero entiendo que a Ney no se le mire solo por lo deportivo sino también por haberse ido como se fue, que nos dejara, y que haya socios que no quieren que vuelva, es entendible, era complicado que volviera".