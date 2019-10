Messi: "Pensé que si Neymar no venía aquí, se iría al Real Madrid"

​Messi habla poco en los medios, pero últimamente se está acostumbrando a hablar más y a expresarse con más asiduidad de cara el público . Si el mes pasado declaró en una amplia entrevista para Sport , ahora lo ha hecho para la emisora de radio RAC1.





En la entrevista, emitida esta misma mañana, ha repasado su situación en el club, su vida familiar y otros temas como su relación con Bartomeu . ... o el fichaje de su amigo Neymar .





Respecto a su ex compañero, Messi ha afirmado que Neymar "es uno de los mejores jugadores del mundo y tenerlo en el equipo nos haría más candidatos a todo". Reconoció que entiende a la afición y su postura contraria al fichaje. "La gente lo valora por otras cosas, por cómo se fue y había socios que no querían que viniese, pero por lo deportivo quería que viniera".





Respecto a los esfuerzos de la directiva en traerle de vuelta al club, algo que ya comentó en Sport, Messi ha matizado que él dijo que "no sé si el club hizo todo lo posible porque no estuve presente. Yo sé lo que hablaba con Ney, pero no conozco la otra parte".





Cree que Neymar está arrepentido de marcharse del ​Barça y es lo que le hizo temer por el posible fichaje del brasileño por el Real Madrid. " Creo que Neymar está arrepentido de haberse ido. Al muy poco tiempo de irse se dio cuenta de que se había equivocado. Pensé que en un momento de este mercado si no venía aquí se iba al Madrid porque tenía muchas ganas de irse y lo había manifestado y creía que Florentino y el Madrid iba a hacer algo", sentenció.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!