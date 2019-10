Messi: "Es mentira que yo no quisiera a Griezmann"

​​Lionel Messi aprovechó el parón por selecciones para dar una entrevista en la que repasó algunos de los temas principales que repercuten en el ​FC Barcelona. El capitán habló para Rac 1 y se encargó de desmentir aquellas informaciones que apuntaban que no deseaba el fichaje de ​Antoine Griezmann por la entidad blaugrana. “Es mentira que yo no quisiera a Griezmann".

"Cuando lo quisieron traer el primer año recuerdo las declaraciones que hice diciendo que era uno de los mejores, y los mejores siempre son bienvenido en el proyecto ganador que queremos todos. Es uno de los mejores y nunca he tenido en la cabeza el inconveniente de que viniera, todo lo contrario”, aseguró el argentino

Griezmann era objetivo del Barça desde el verano de 2018, donde solo una oferta económica muy atractiva del ​Atlético de Madrid pudo retenerle. El jugador galo grabó un documental anunciando su decisión y manteniendo en vilo a directivas y aficionados. Pese a todo, este mismo verano el club azulgrana abonó los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión, una operación arriesgada y costosa que más tarde les impidió tener liquidez suficiente para traer a ​Neymar , principal deseo de Messi y del vestuario.





El francés no está pasando por su mejor momento. Desde que ha llegado al club se ha cuestionado su rendimiento, pese a llevar tres dianas anotadas y ser uno de los máximos realizadores del equipo. Para Messi, no es fácil llegar y triunfar en un club tan exigente.

“No es fácil venir a jugar al Barça por la idea de fútbol. Desde fuera parece fácil pero para cualquier jugador que no haya vivido la filosofía del Barça, que no haya entrenado desde pequeño, que no conozca el método... venir de fuera, por mucha calidad que tengas, es otra cosa y es muy difícil", aseguró Leo, que lleva toda su vida en el club azulgrana, asimilando la filosofía de juego culé.





En cambio, Antoine Griezmann llega de ser la estrella de un proyecto cuyo método de juego es totalmente diferente al del club azulgrana, y es que la filosofía de juego del Cholo Simeone no tiene nada que ver con la que se profesa en el Camp Nou."Griezmann está acostumbrado a jugar de una manera muy diferente a la que lo hacemos aquí, pero seguro que lo acabará haciendo. No dudados. Es un jugador de mucha calidad y muy inteligente. Se acabará adaptando”, concluyó el '10', que se muestra optimista respecto a su compañero.





