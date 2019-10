Messi: "Con el lío de Hacienda quise largarme de España, tuve la puerta abierta de otros equipos"

Lionel Messi a corazón abierto. El delantero del Barcelona ha concedido una entrevista a RAC1 en la que reconoció que llegó a plantearse salir del club blaugrana en 2013 y 2014 por los problemas que tuvo con Hacienda y llegó a tener las "puertas abiertas de otros clubes".

"Tuve en la cabeza largarme en aquella época, no por dejar el Barcelona sino por irme de España, sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más acá, tuve la puerta abierta en muchos clubes pero nunca tuve una oferta oficial porque todos sabían de mis ganas de seguir en el Barcelona, pero la sensación iba más allá de lo que sentía por este club", reconoció en una entrevista a RAC1.

"Hubo un momento en el que terminé cansado por un montón de circunstancias, ha pasado varias veces, especialmente en 2013 y 2014, con los problemas con Hacienda y todo lo que salía, fue difícil para mí y mi familia, mucha gente no se enteraba de lo que estaba pasando, escuchaba de oído y opinaba y un sector de la prensa ayudó que esto fuera así", añadió sobre la situación.

El argentino sólo se congratula de que sus tres hijos pudieran estar ajenos a este proceso: "A partir de que cizañaron se volvió muy duro todo, lo mejor es que mis hijos eran chiquitos y no se enteraron de nada pero nosotros lo pasamos muy mal".

Ahora, Messi tiene claro que quiere acabar su carrera en el Barça: "Obviamente me quedaré si me quieren, estoy encantado y mi idea es quedarme acá, no cambió para nada la idea. Cada vez está más claro que terminaré acá, es mi idea y la de mi familia, primero por cómo estoy y lo que siento por el club y la ciudad, no me gustaría cambiarles las amistades a los niños ni su círculo, no me gustaría que esto se rompa, me tocó vivirlo y no quiero que pasen por ello".

Por su parte, su sueño de jugar en Newell's podría quedar aparcado por motivos familiares: "Siempre soñé desde chiquito, vivir la experiencia de jugar en el fútbol argentino, todo lo que lo rodea allí es distinto, con lo bueno y lo malo, pero a veces hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere".

Messi durante un partido en el Camp Nou. Foto: Tim Clayton/Corbis via Getty Images.

De hecho, el de Rosario cree que seguirá viviendo en Barcelona una vez que cuelgue las botas: "Creemos que será así aunque puede pasar de todo, nuestra idea será quedarnos aquí a vivir".

Durante la entrevista, el de Rosario también abordó el fichaje frustrado de su amigo Neymar durante el pasado verano, del que dijo que creía que iba a terminar en el Real Madrid.

“Sinceramente pensé en este mercado que si no venía acá se iba al Madrid porque pensé que él tenía muchas ganas de salir. Él lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse de París. Y yo creía que Florentino y el Madrid iban a hacer algo para llevárselo”, admitió la Pulga.

Messi evitó criticar al club por no cerrar este fichaje: "No lo dije por tirarle un palo a la directiva o jugar en su contra, fue porque no estuve en las negociaciones y no me correspondía a mí, se dice que echo técnicos y decido fichajes y no es así, yo solo sé lo que hablaba con Ney por lo que no puede opinar".

No obstante, el argentino reconoce que Neymar se arrepiente de salir del Camp Nou: "Creo que sí, al poco de irse se dio cuenta de que se había equivocado, que había tomado una mala decisión pero habría que preguntárselo a él, conociéndole y viendo lo que ha pasado, creo que sí".

Messi y Griezmann, compañeros y ¿amigos? Foto: REUTERS/Albert Gea

Asimismo, Messi desmintió que no quisiera que ficharan a Griezmann: "Es mentira, ya en su primer año dije que era uno de los mejores y queremos un proyecto ganador, nunca tuve un inconveniente con que venga, todo lo contrario".

"No es fácil venir a jugar al Barcelona, puede parecerlo desde fuera pero para cualquiera que no conozca el método, por mucha calidad que tenga, es difícil, no tenemos duda de que Griezmann lo terminará haciendo porque tiene calidad y es muy inteligente", añadió sobre los problemas que está teniendo el francés para adaptarse.

De hecho, el capitán culé quiso que Griezmann y Neymar jugaran juntos: "También quería que viniera por el mismo motivo, es desequilibrante y distinto, haberle tenido en el equipo nos hubiera dado más opciones pero entiendo que a Ney no se le mire solo por lo deportivo sino también por haberse ido como se fue, que nos dejara, y que haya socios que no quieren que vuelva, es entendible, era complicado que volviera".