Messi no se muerde la lengua tras la eliminación: "Se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron nunca al VAR"

"El árbitro nos faltó el respeto con el arbitraje que hizo". Esa pudo haber sido la frase más suave que tuvo Lionel Messi para con Roddy Zambrano, el árbitro del partido entre Argentina y Brasil que dejó a la Albiceleste eliminada de la Copa América 2019.

Después de la derrota por 2-0 contra la Canarinha, el delantero rosarino explotó contra las decisiones del juez ecuatoriano y aseguró que la CONMEBOL debería "hacer algo" al respecto. "La sensación es de bronca, porque hicimos un gran partido, un esfuerzo muy grande para que termine así", empezó diciendo en zona mixta.

"No fueron superiores a nosotros. Se encontraron con el primer gol y el segundo viene de un penal que no cobran. Se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron nunca al VAR. Fue todo el partido así, al mínimo contacto era falta para ellos. No hay excusas, pero es para analizar y ojalá la CONMEBOL haga algo. Pero es así, Brasil maneja todo", sentenció visiblemente enojado.

Sobre el futuro de la Selección argentina al frente de Lionel Scaloni, señaló que "empieza algo nuevo, algo lindo. Viene una camada buena, importante, que demostró que ama a la Selección y que quiere estar. Hay futuro y una base muy grande a la que hay que darle tiempo y dejar seguir. Hay que dejarlos que crezcan y que sigan mamando la Selección porque son jugadores para hacerlo".

Y en cuanto al análisis del partido, opinó: "Empezamos mal pero nos fuimos soltando. Fue el mejor partido que hicimos en la Copa, contra un Brasil que tiene jugadores espectaculares en todas sus líneas".

