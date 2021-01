Mercados suben; Biden asume; revisan vacuna Sinovac: Chile Hoy

(Bloomberg) -- Mercados globales avanzan impulsados por resultados corporativos y las esperanzas de un mayor estímulo luego que Janet Yellen revelara ayer una propuesta de alivio por covid de USD1,9 billones a legisladores en EE.UU. Presidente electo Joe Biden asume hoy el mando al mediodía en Washington. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanza. El índice Bloomberg Dollar amplía pérdidas mientras que divisas emergentes avanzan. El cobre sube junto a mayoría de metales.

En Chile, los casos de coronarivus subieron en 3.400 a 677.151 y el número de fallecidos aumentó en 26 a 17.573.

CLP cayó 0,4% y cerró en 736,42/USD. El S&P Ipsa avanzó 1%; lea aquí Inside Andes, otras columnas FX y newsletter semanal Chile Renta Fija.

A partir de las 9am el ISP revisará la solicitud de uso de emergencia de la vacuna de Sinovac, según La Tercera

Todos los eventos en hora local.

A las 7:09am, éste era el desempeño de los principales índices:

Rendimiento Tesoros 10 años +0,7pb a 1,1%EUR estable vs USD a 1,2123Contrato activo cobre +0,4% a $3,6475Futuros crudo WTI +1% a $53,5Índice Bloomberg Commodities -0,3%S&P 500 Futuros +0,4%STOXX Europe 600 +0,7%Shanghai SE Composite +0,5%

INTERNACIONAL:

Coronavirus: Casos superan los 95,9 millones; muertes superan 2 millonesEl número de muertes en EE.UU. superó 400.000, la peor cifra en el mundo, incluso cuando los casos cayeron en todas las regionesLa ciudad de Nueva York tendrá que cerrar los sitios de vacunación después del jueves a menos que reciba un reabastecimiento importante, dijo el alcalde Bill de BlasioLa canciller Angela Merkel y los líderes regionales acordaron extender y endurecer las restricciones de AlemaniaJoe Biden asumirá hoy como el 46º presidente de EE.UU. en una ceremonia inaugural que se desarrollará bajo una gran seguridad después de semanas de tumulto y disturbios alimentados por Donald TrumpBiden hará un llamado a la unidad nacional a los pies del Capitolio, el mismo lugar que fue invadido por los partidarios de Trump hace solo dos semanasBiden comenzará hoy a revertir las políticas migratorias de TrumpEn uno de sus primeros actos como presidente, firmará una acción ejecutiva que pondrá fin a las restricciones a viajes e inmigración de algunos países predominantemente musulmanesTambién propondrá un proyecto de ley de inmigración que proporcionaría un camino a la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de personas que viven ilegalmente en el paísEl nuevo presidente ordenará además detener la construcción del muro a lo largo de la frontera con MéxicoEl primer ministro italiano, Giuseppe Conte, sobrevivió a un voto de confianza en el Senado, sentando las bases para que consolide su poder en los próximos díasAhora trabajará para ampliar el apoyo a su coalición, ya que sus 156 votos de apoyo no alcanzaron la mayoría absoluta de 161 votos, que necesitará para aprobar una legislación clave, incluidas las leyes presupuestarias

NOVEDADES:

Antofagasta producción cobre 4T 192.600 toneladas vs 169.600 t/tCongreso de Chile aprueba programa de créditos para paliar CovidGobierno recauda más de USD4.200m en bonos sociales y verdes en euros y USDLatam pide nuevamente más tiempo para presentar su plan de reorganización: DFControladores de Nuevo Pudahuel acusan al estado ante el Ciadi: TerceraQuienes asoman para reemplazar a Ignacio Briones en Hacienda: Tercera

PARA ESTAR PENDIENTE:

En Chile:No se publican datosEn Chile esta semana:Ene. 22, 8:30am: Encuesta de operadores financieros del BCChInternacional:Biden inicia presidencia en EE.UU.9:00am: EE.UU. solicitudes de hipotecas MBA enero 15; sin est., anterior 16,7%12pm: Canadá decisión tasas4:30pm: Brasil decisión tasasAgenda Fed:No tiene previstos eventos públicos esta semanaEsta semana:Enero 21: BCE, Japón decisión tasasAgendas relevantes:SuraméricaEE.UU.MéxicoBrasil

CIERRE:

TASA DE CAMBIO: CLP -0,4% a 736,42 por dólarRIESGO PAÍS: -0,5pb a 52,68 puntos baseCLP vs Cámara 2 años +0,3pbs en 0,76%UF vs Cámara 2 años estable en -2,2%Tasa del BTP 2030 -2pb a 2,67%Tasa del BTU 2026 -4pb a -1,32%Breakevens de inflación a 2 años +0,3pb a 3,022%

