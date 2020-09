Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de septiembre de 2020

19:00 horas | El delantero de la Real Sociedad es uno de los objetivos del cuadro azulgrana. Tras la marcha de Luis Suárez, Isak vuelve a estar en el punto de mira del FC Barcelona. Su altura, sumada su polivalencia, atraen a los responsables técnicos del Barça, según informa 'Mundo Deportivo'.

18:30 horas | La posible salida de Thomas Lemar es uno de los asuntos más candentes en la actualidad del Atlético de Madrid. Es por ello que, desde Inglaterra se apunta a que el Wolverhampton podría estar interesado en hacerse con los servicios del extremo.

18:04 horas | El Sevilla sigue con problemas de cara a portería. Según informa Estadio Deportivo, Monchi trabaja para traer un delantero más en este mercado pese a contar con En-Nesyri, De Jong, Munir y Carlos Fernández.

17:36 horas | El Real Madrid sigue muy de cerca las evoluciones de Ignatius Ganago, delantero de 21 años natural de Camerún, que dejaba el Niza hace unos dos meses para desembarcar en las filas del Lens. Según OK Diario, los blancos han apuntado al jugador en su lista de futuribles.

17:03 horas | El Leeds lidera la carrera para hacerse con los servicios de Jens Petter Hauge, centrocampista del Bodo/Glimt, según Calciomercato. El joven talento de 20 años ha causado sensación tras su gran partido ante el Milan en la Europa League y son varios los equipos que pujan por él.

16:24 horas | Vincent Aboubakar regresa al Besiktas. El delantero camerunés jugó para las águilas en la temporada 2016/17 y vuelve en un acuerdo cuyos detalles no han sido desvelados.

15:54 horas | Sami Khedira será agente libre la próxima semana tras llegar a un acuerdo con la Juventus. PSG y Arsenal, los principales candidatos para firmar al centrocampista alemán.

15:27 horas | Las dudas sobre la continuidad de Riqui Puig en el Barcelona siguen generando rumores. Varios clubes han llamado ya a la puerta de la entidad barcelonista y, según Mundo Deportivo, PSV Eindhoven y Porto son los más recientes candidatos para una cesión.

14:49 horas | El Everton ha pedido al Barcelona la cesión de Todibo, pero en Inglaterra aseguran que los azulgranas esperan una oferta del Fulham. El club londinense pagaría 15 millones de euros por el defensa, que servirían para el fichaje de Eric García.

14:21 horas | Ademola Lookman saldrá cedido del RB Leipzig. El extremo, que llegó a la Bundesliga el año pasado procedente del Everton, volverá a la Premier League esta temporada para jugar a préstamo en el Fulham.

13: 49 horas | El Real Madrid sigue buscando acomodo a los jugadores con los que no cuenta, y parece que ahora es el turno de Mayoral. Según Corriere dello Sport, el delantero estaría muy cerca de recalar en la Roma. El acuerdo se cerraría en 10 millones de euros.

Koeman habla de Riqui Puig

13:15 horas | Tras la polémica en los últimos días, Koeman quiso dejar clara la situación de Riqui Puig en sala de prensa: No es verdad que yo no cuento con Riqui. Mañana está convocado y todos los convocados pueden jugar. No es un tema de dorsal, es tema de si está o no está. Pienso que los jugadores jóvenes tienen que jugar partidos. En el primer equipo o en el filial"

Arsenal: El Lyon pide más por Aouar

12:31 horas | El presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, ha confirmado en su cuenta de Twitter que el Arsenal ha presentado una oferta de 35 millones de euros por Aouar, pero que la han rechazado ya que "el Arsenal está muy lejos del valor real de Harem".

El Everton pregunta por Todibo

11: 56 horas | Todibo podría volver a salir del Barcelona a préstamo. Según The Independent, el Everton ya negocia con los azulgranas la cesión para esta temporada del francés galo, que jugó en el Schalke el pasado curso.

Juventus: Pellegrini, cedido al Genoa

11:24 horas | La Juventus vuelve a cedere al joven Luca Pellegrini para que siga su progresión. Esta temporada jugará a préstamo en el Genoa.

Ufficiale | Luca Pellegrini in prestito al @GenoaCFC https://t.co/SKuzF7pBiP pic.twitter.com/NDaswf1AIa — JuventusFC (@juventusfc) September 26, 2020

El Lyon vende a Racioppi

10:49 horas | El Olympique de Lyon y el Dijon han acordado el traspaso del portero Anthony Racioppi. El guardameta firma por 4 temporadas.

🚨 MERCATO / OFFICIEL



Le @DFCO_Officiel et l' @OL ont trouvé un accord pour le transfert du gardien de but Anthony #Racioppi !



L'international Espoirs suisse a signé un contrat de 4 ans !



Communiqué #DFCO ➡️ https://t.co/FpWvXePthK #BienvenueAnthony 🔴⚫️ pic.twitter.com/MaTbLDkOb5 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 25, 2020

Llorente, en la agenda de la Juve

10:11 horas | Tras el regreso de Álvaro Morata, la Juventus podría recuperar también a otro exdelantero. Fernando Llorente vuelve a sonar con fuerza y, según Tuttosport, el español es una de las máximas prioridades del campeón italiano junto a Moise Kean.

El City encuentra alternativa a Koundé y Giménez

09:37 horas | Tras la negativa de Sevilla y Atlético de Madrid a negociar por Koundé y Giménez, el Manchester City trabaja ya en la contratación del central del Benfica Ruben Dias. Los ingleses ofrecen 50M y Otamendi por el defensa de los lisboetas.

El Barcelona rechazó 150M por Ansu

09:03 horas | Ansu Fati forma ya parte de la primera plantilla y su cláusula ha subido hasta las 400 millones de euros. No obstante, Marca informa de que el Barcelona tuvo sobre la mesa un ofertón de 150 millones del Manchester United, pero rechazaron venderlo.

Jovic no irá al Eintracht

08:30 horas | Luka Jovic no tiene sitio para Zidane en el Real Madrid y busca una cesión, pero se le acaban las opciones. Según As, el Eintracht de Frankfurt ha cerrado la puerta al regreso del serbio, ya que dan la plantilla por cerrada.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 26 de septiembre de 2020. ¡Nos espera un día apasionante, con muchos fichajes a punto de cerrarse !