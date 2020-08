Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de agosto de 2020

Los mejores rumores, traspasos y fichajes del día

La Premier puja por Reguilón

Otro trueque Barça-Juve

La Lazio se fija en Silva

Neto, en la rampa de salida del Barcelona

El Barça busca acomodo a Neto

12:05 horas | El Barcelona quiere hacer caja con Neto. La temporada pasada jugó en el Valencia tras un trueque extraño con Cillesen, ahora le buscan salida para hacer caja y poder acometer otros fichajes, pero el alto precio pagado por él, 30 millones, hace que sea difícil de encajar.

Neto, Barcelona

Un veterano 'pistolero' llega a Francia

11:40 horas | Efecto dominó tras la marcha de Osimhen al Nápoles. La marcha del delantero al Nápoles para convertirse en el fichaje más caro de la historia ha desencado un movimiento cruzado por el que el Lille se ha hecho con los servicios de un veterano delantero para reforzar su ataque. Se trata de Burka Yilmaz, procedente del Besiktas turco y que llega tras la incorporación de Isaac Lihadji.

La Lazio, a por Silva

11:05 horas | La Serie A apuesta fuerte por Silva. Tras confirmarse su adiós de la Premier donde ha brillado en la última década, Silva tiene varias 'novias' para incorporarle a sus proyectos. Una de ellas sería la Lazio según informa La Gazzetta dello Sport quien asegura que le ofrecen cuatro millones de euros por cada una de las tres temporadas.

david silva lazio

Ndombele quiere dejar el Tottenham

10:30 horas | 60 millones para que salga Ndombele. Ndombele no quiere seguir en un Tottenham que no ha cuajado una buena temporada y quiere dejar Londres. Pese a estar en la órbita de equipos como el Barça, su salida no será sencilla ya que los spurs quiere recuperar su inversión de 60 millones pagados al Lyon.

A Mandi le quieren en Inglaterra

09:45 horas | El West Ham también quiere a Mandi. Tras la revelación de que el Liverpool estaba interesado en Mandi, ahora se suma al carro el West Ham. El central del Betis acaba contrato en 2021 y podría salir rumbo a Inglaterra.

El Barça se fija en Bentancur

09:05 horas | Otro trueque entre Barça y Juve. Tras el intercambio de piezas entre Arthur y Pjanic apuntan a otro posible movimiento entre Barcelona y Turín. Calciomercato.it informa que Rakitic podría vestir la camiseta blanquinegra y Bentancur la azulgrana en una operación que costaría 30 millones a las maltrechas arcas del club culé.

Bentancur Juventus

Operación Reguilón, de Madrid a Londres

08:15 horas | Reguilón, de Sevilla a Londres pasando por Madrid. Sky Sport revela que el Everton estaría dispuesto a pagar una cifra en torno a los 20 millones de euros por Sergio Reguilón, el canterano madridista que ha jugado cedido en el Sevilla donde ha cuajado una gran temporada, pero que podría acabar jugando en la Premier. El Madrid necesita hacer caja y el lateral zurdo podría dejar dinero en caja. El Sevilla, se mantiene a la espera.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 30 de julio de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en España o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí .