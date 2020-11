El mensaje de cariño de Cayetano Rivera a su hermano Kiko al que se suman Eva González y Lucía Rivera

Kiko Rivera ha vivido una noche dura y llena de emociones en la que, papeles en mano, ha ofrecido las declaraciones públicas más duras que haya pronunciado nunca sobre su madre, Isabel Pantoja. Su hermano Francisco Rivera decidió intervenir por teléfono en el programa especial Cantora, la herencia envenenada, para transmitirle todo su apoyo. "Decirte que estamos contigo, que estás siendo muy valiente. Espero que esto se termine", aseguró el torero antes de quebrarse al decir: "Papá estaría orgulloso de tí". Cayetano Rivera ha preferido no intervenir en el programa de Telecinco, pero ha publicado por primera vez unas palabras en las que deja claro que está a su lado y que tanto su mujer, Eva González como su hija Lucía Rivera parecen suscribir.

Los hermano Rivera, unidos por primera vez frente a Isabel Pantoja

Ver fotos Cayetano y Kiko Rivera Más

"Hermano @riverakiko, siempre contigo", ha escrito el torero junto a dos fotografías en las que posa con Kiko. Una de ellas, además, tiene especial siginificado para ellos ya que al fondo hay una fotografía en blanco y negro de su padre, Paquirri, vestido de luces. La publicación pronto se ha llenado de muestras de apoyo de sus seguidores, pero hay dos que muy probablemente sean los más importantes para él. Eva González y Lucía Rivera han querido arroparle en estos momentos tan delicados respondiendo con un emojí con forma de corazón, el mismo con el que Cayetano concluye su mensaje al DJ. Cuando Kiko comenzó a hacer pública la tensión que existía con su madre, sus dos hermanos se posicionaron con él, aunque Cayetano de forma más sutil, dando a 'me gusta' a estas palabras: "El niño no es tonto. El niño ha sido bueno y ahora ha despertado", una idea en la que el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a insistir en el programa.

VER GALERÍA

Cayetano y Kiko Rivera Más

Isabel Pantoja y Kiko Rivera: cronología de una ruptura

En el programa especial emitido la pasada noche sobre la herencia de Paquirri, Kiko Rivera afirmaba haber vivido toda su vida "en el desconocimiento" y con unos papeles que decía que confirmaban sus peores temores aseguraba: "Me han robado", aseveraba. "Yo tengo el dolor de un hijo al que su madre le ha engañado (...). Esto una madre normal no se lo haría a su hijo. Si a eso se le llama querer, yo no quiero que me quiera", confesaba antes de reconocer que no la va a poder perdonar. Para él, la cantante "tiene ceguera por el dinero, antes que por sus hijos" y consideraba que había sido su tarjeta de crédito toda la vida. "Yo te he ayudado más que tu a mí. Siempre", aseguraba con dureza.

Leer más