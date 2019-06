Estos son los mejores planes individuales de celular

Plan Más Todo: El segundo es el plan More Everything, que ofrece los mismos minutos y mensajes ilimitados que el plan de una sola línea, además de diferentes niveles de datos. La diferencia es que los suscriptores de More Everything tienen capacidad de punto de acceso móvil, mensajes internacionales ilimitados desde los EE. UU. y 25 GB de almacenamiento en la nube de Verizon. (Los usuarios de More Everything también tienen acceso a NFL Mobile y Verizon Educational Tools).