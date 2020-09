Las 50 mejores películas en Netflix ahora disponibles (septiembre 2020)

*Artículo actualizado el 25 de septiembre de 2020 por María Teresa Lopes.

¿Buscando una buena película para esta semana? ¡Netflix puede complacerte con lo que necesitas! Después de revisar detenidamente las producciones de la plataforma, hemos realizado una lista con las 50 mejores películas en Netflix disponibles para este mes de septiembre 2020.

Si quieres saber sobre películas y series de otros servicios streaming, te recomendamos que le eches una mirada a nuestras guías con las mejores series en Netflix; lo nuevo de Netflix; las mejores películas en HBO y las mejores películas en Amazon Prime.

(Nota: puede que algunos títulos no estén disponibles en tu zona geográfica.)

Aunque la historia comienza con un dúo que describe todas las razones por las que se aman, Marriage Story muestra la vida de una pareja que deciden divorciarse porque simplemente se vuelven incompatibles y cómo su vida debe seguir después de ese momento.

La pareja en cuestión es el dramaturgo Charlie Barber (Adam Driver) y su esposa actriz Nicole (Scarlett Johansson). Nicole quiere regresar a Los Ángeles, donde le espera un nuevo trabajo, mientras que Charlie prefería quedarse en Nueva York. Como dice el refrán, esta situación se convierte “en la gota que derramó el vaso” de

Rotten Tomatoes: 95 por ciento

Género: drama

Estrellas: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern

Director: Noah Baumbach

Calificación: R

Duración: 137 minutos.

Netflix

La producción más nueva de Spike Lee ahora es un especial de Netflix. Da 5 Bloods cuenta la historia de cuatro veteranos afroamericanos de Vietnam que regresan al país donde batallaron años después de la guerra para buscar los restos del líder de su escuadrón caído.

Además de eso, también están buscando un tesoro enterrado que creen que quedó después de la guerra. Mientras luchan contra el hombre y la naturaleza por igual, se ven obligados a enfrentar los estragos duraderos de la guerra de Vietnam.

Rotten Tomatoes: 92 por ciento

Género: drama

Estrellas: Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Chadwick Boseman

Director: Spike Lee

Calificación: R

Duración: 156 minutos.

Netflix

Leer más

Lady Bird es una de las pocas películas que captura realmente cómo los estudiantes de secundaria piensan, sienten e interactúan entre sí y con sus mayores. Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) tiene una relación complicada con su madre (Laurie Metcalf) porque son casi exactamente iguales en sus formas de ser.

Por supuesto, no lo ven así. La madre de Lady Bird trabaja incansablemente para mantener a flote a su familia después de que su esposo perdió su trabajo, pero Lady Bird quiere ir a la universidad en la costa este. Ambientada en Sacramento en 2002, Lady Bird utiliza la encrucijada de una familia como un lente hacia un panorama económico y cultural estadounidense cambiante.

Rotten Tomatoes: 99 por ciento

Género: drama, comedia

Estrellas: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Timothee Chalamet

Director: Greta Gerwig

Calificación: R

Duración: 93 minutos.

Netflix

Back to the Future (1985)

Ver fotos un señor con cabello largo y blanco con un jove a lado viendo algo asombrados Más

Back to the Future es tan icónica que incluso las películas más taquilleras como Avengers: Endgame aún hace referencia abiertamente a ella.

Michael J. Fox tuvo el papel cinematográfico de su vida como Marty McFly, un adolescente cuyo mejor amigo, el Dr. Emmett “Doc” Brown (Christopher Lloyd), convirtió a un DeLorean en una máquina del tiempo. Después de presenciar el asesinato de Doc en 1985, Marty se encuentra atrapado 30 años antes, en 1955.

Para llegar a casa, Marty tiene que convencer al yo más joven de Doc de que lo ayude. Mientras tanto, Marty tiene que convencer a su madre, Lorraine (Lea Thompson), de que salga con su padre, George (Crispin Glover), o de lo contrario Marty es historia.

Rotten Tomatoes: 96 por ciento

Género: ciencia ficción, comedia

Estrellas: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Director: Robert Zemeckis

Calificación: PG

Duración: 116 minutos.

The Devil All the Time (2020)

Ver fotos un hombre vestido elegante y serio Más

Escrita y dirigida por Antonio Campos (James White, Martha Marcy May Marlene), The Devil All the Time es el gótico americano en su forma más perversa.

Ambientada en la zona rural del sur de Ohio y Virginia Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a Arvin Russell (Tom Holland), un joven que está decidido a proteger a sus seres queridos contra la corrupción y la violencia que asolan su ciudad. Desde completos desconocidos, hasta las instituciones más poderosas de la zona, la brutalidad es omnipresente ya que todos buscan desesperadamente hacer valer sus propios pequeños pedazos de poder en un mundo roto, pero en recuperación. Sin embargo, las cosas no están mejorando para todos, y The Devil All the Time se toma su tiempo para explorar el trauma generacional y las frías verdades que habitan en esta siniestra ciudad.

Rotten Tomatoes: 68por ciento

Género: crimen, ficción, misterio y thriller

Estrellas: Robert Pattinson, Tom Holland, Sebastian Stan

Director: Antonio Campos

Calificación: R

Duración: 138 minutos.

Netflix

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

Ver fotos

Ha habido algunas entradas en la franquicia de Indiana Jones a lo largo de las décadas, pero la primera sigue siendo la mejor. Ambientada en la década de 1930, Raiders of the Lost Ark sigue a Indiana Jones (Harrison Ford), un profesor de arqueología que luce como aventurero, explora ruinas antiguas y saquea sus tesoros en nombre de la ciencia. Cuando se entera de que los nazis están buscando el legendario Arca del Pacto, Jones y su examante Marion Ravenwood (Karen Allen) se dirigen a Egipto para encontrar el Arca primero.

Raiders of the Lost Ark es un retroceso perfecto para las historias clásicas de aventura, con un héroe encantador y gracioso, villanos infames y piezas espectaculares ambientadas en un guion apretado.

Rotten Tomatoes : 95 por ciento

Género: drama

Estrellas: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

Director: Steven Spielberg

Calificación: PG

Duración: 115 minutos.

Netflix

Zodiac (2007)

Ver fotos

El asesino del zodiaco, que aterrorizó a San Francisco en los años 60 y 70, sigue siendo uno de los criminales más famosos de la historia. La película de 2007 de David Fincher, Zodiac, no intenta resolver el crimen; en cambio, usa el caso como ímpetu para un estudio de personajes, enfocándose en las obsesiones de tres hombres que intentan atrapar al asesino.

El protagonista es Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), un dibujante obsesionado con los rompecabezas del San Francisco Chronicle, que aprovecha la oportunidad de descifrar un mensaje que el asesino envió a los editores del periódico. Junto con el reportero del crimen Paul Avery (Robert Downey Jr.) y el detective de homicidios David Toschi (Mark Ruffalo), Graysmith intenta juntar las pistas que deja el asesino. A pesar de su longitud, Zodiac es un thriller tenso y apasionante, con una excelente dirección de Fincher.

Rotten Tomatoes: 89 por ciento

Género: drama

Estrellas: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr.

Director: David Fincher

Calificación: R

Duración: 157 minutos.

Netflix

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Ver fotos

¿A menudo encuentras que tener un Spider-Man no es suficiente? La exitosa película animada de 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse te ofrece todos los Spider-Men, -Women y -Pigs que podrías pedir (y algo más).

La película sigue a Miles Morales (Shameik Moore), a quien los fanáticos del universo Ultimate Marvel reconocerán, un adolescente que recibe un mordisco de una araña radiactiva y desarrolla superpoderes de araña.

Cuando Wilson Fisk (Liev Schreiber) usa una máquina experimental para intentar moverse entre dimensiones, Miles termina conociendo a una versión vieja y cansada de Peter Parker (Jake Johnson) que acepta ayudar a Miles a lidiar con la crisis de colisión del universo. También reciben ayuda de una variedad de Spider-Folks del universo alternativo, incluyendo Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), Peni Parker (Kimiko Glenn), inspirada en el anime, y Spider-Man Noir (Nicolas Cage). Into the Spider-Verse es una película de superhéroes divertida y aventurera, una que no tiene reparos en lanzar cosas raras al público.

Rotten Tomatoes: 97 por ciento

Género: acción-aventura

Estrellas: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Director: Peter Ramsey, Bob Persichetti, Rodney Rothman

Calificación: PG

Duración: 117 minutos.

Netflix

The Irishman (2019)

Ver fotos

Martin Scorsese ayudó a codificar el género de gángsters con películas como Goodfellas y Casino, y ahora está volviendo al género con The Irishman, una película que reproduce muchas de las mismas historias anteriores de gángsters, pero en una clave menor.

Basado en eventos históricos, la película sigue a Frank eventualmente haciendo trabajos para el jefe del crimen Russell Bufalino (Joe Pesci). Con los años, Sheeran se acerca al líder sindical Jimmy Hoffa (Al Pacino), convirtiéndose en su guardaespaldas y confidente, lo que lo deja en una posición incómoda cuando la mafia decide que Hoffa es más problemático de lo que vale.

The Irishman es un drama criminal meditativo, que explora las vidas de sus personajes fuera de la ley durante décadas de sus vidas; despojado del glamour habitual, enfatiza la corrupción lenta y rutinaria que arrastra a Sheeran hacia abajo.

Rotten Tomatoes: 96 por ciento

Género: drama

Estrellas: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Director: Martin Scorsese

Calificación: R

Duración: 209 minutos.

Netflix

Dolemite is My Name

Ver fotos



Después de una larga pausa en la pantalla plateada, Eddie Murphy regresó de manera inusual pero triunfante en Dolemite is my name.

Murphy interpreta a Rudy Ray Moore, un músico que se transformó completamente en el personaje de blaxploitation de los años 70, Dolemite, convirtiéndose en una estrella de culto en el proceso. Una de una serie de películas que Netflix hizo en 2019 en un intento de irrumpir en los Oscar (con éxito, aunque no con Dolemite), es más provocativa que la comedia promedio de Eddie Murphy y ve que uno de los cómics más queridos del mundo puede enfrentarse a uno de sus papeles más matizados, dramáticos, aunque aún divertidísimos.

Rotten Tomatoes: 97 por ciento

Género: comedia

Estrellas: Eddie Murphy, Wesley Snipes, Keegan-Michael Key

Director: Craig Brewer

Calificación: R

Duración: 118 minutos.

Netflix

El Camino (2019)

Ver fotos

Breaking Bad podría no haber necesitado una secuela, el final proporcionó un cierre excelente, pero de todos modos se ha creado la película El Camino que sigue a Jesse Pinkman (Aaron Paul), ex discípulo del capo de la metanfetamina Walter White (Bryan Cranston).

El Camino retoma la historia dondel la dejó la serie: alejándose del complejo donde había sido prisionero, hacia lo que entonces parecía un futuro incierto. Ahora, Jesse está huyendo de la ley, tratando de mantenerse un paso adelante con nada más que su ingenio y un arma.

El Camino tiene el ritmo frenético por el que Breaking Bad era tan buena, y también mantiene la cinematografía nítida que hizo que el espectáculo se viera tan bien.

Rotten Tomatoes: 91 por ciento

Genre: Drama

Estrellas: Aaron Paul

Director: Vince Gilligan

Calificación: TV-MA

Duración: 122 minutos

Netflix

Million Dollar Baby (2004)

Ver fotos una mujer y un hombre vestidos de verde en un espacio de boxeo Más

Ganador de cuatro Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz por Hilary Swank y Mejor Actor por Morgan Freeman, Million Dollar Baby tuvo tanto éxito comercial como crítico.

Clint Eastwood (quien también dirige) interpreta a Frankie Dunn, un veterano entrenador de boxeo que ha dedicado su vida al ring a expensas de prácticamente todo lo demás en su vida. Cuando Maggie Fitzgerald entra a su gimnasio exigiendo un entrenador, Frankie se niega porque no cree en el boxeo femenino y además, considera a Fitzgerald con 31 años, muy vieja para esta disciplina. Sin embargo, finalmente Maggie logra que Frankie la entrene y mientras lo hace, los dos desarrollan un vínculo emocional que les dará forma para el resto de sus vidas.

Rotten Tomatoes: 91 por ciento

Genre: Drama, romance

Estrellas: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman

Director: Clint Eastwood

Calificación: PG-13

Duración: 133 minutos

Netflix

The Silence of the Lambs (1991)

Ver fotos

The Silence of the Lambs se convirtió en la tercera película en la historia de la Academia en ganar en cinco nominaciones: la de Mejor película, Mejor director, Mejor guión, Mejor actor y Mejor actriz. Y todo está bien merecido.

Jodie Foster interpreta a Clarice Starling, una de las mejores estudiantes de la academia de entrenamiento del FBI, cuyos astutos análisis de asesinos en serie le asignan una tarea de investigación de un asesino cruel apodado Buffalo Bill.

Creyendo que otro asesino en serie, el Dr. Hannibal Lecter, puede tener una idea del caso, el supervisor de Clarice sugiere que también entreviste a Lecter. Lecter sabe sobre Buffalo Bill, pero su información tiene un precio. El psiquiatra inteligente quiere ser trasladado a un centro más cómodo y hablar con Clarice sobre su pasado. Profundizando en su psique, Lecter identifica las vulnerabilidades de Clarice y explota sus recuerdos para encontrar su camino hacia la libertad.

Rotten Tomatoes: 96 por ciento

Genre: horror, misterio y suspenso

Estrellas: Jodie Foster, Anthony Hopkins

Director: Jonathan Demme

Calificación: R

Duración: 118 minutos

Netflix

Jurassic Park (1993)

Ver fotos unas patas enormes de un dinosaurio Más

Probablemente la mejor película sobre dinosaurios jamás realizada, Jurassic Park es una de las obras maestras de Steven Spielberg y un juego innovador y lleno de acción que aún se mantiene hasta el día de hoy.

Esta película clásica de acción y aventuras sobre un hombre rico que no pudo resistirse a jugar a ser Dios al traer de vuelta a los dinosaurios a una remota isla de Costa Rica es estimulante y muy divertida para toda la familia. (Aunque, ten cuidado con la sangre de los dinosaurios).

Rotten Tomatoes: 91 por ciento

Genre: acción y aventura

Estrellas: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

Director: Steven Spielberg

Calificación: PG-13

Duración: 100 minutos

Netflix

Burning (2018)

El escritor Lee Jong-su (Yoo Ah-in) se topa con una mujer con la que creció, Shin Hae-mi (Jeon Jong-seo). También está trabajando en un trabajo sin futuro para mantenerse a flote, pero está emocionado de ver de nuevo a la chica, con la que comienza una aventura.

Sin embargo, cuando Hae-mi regresa de un viaje a África, trae a un amigo: un rico hombre de negocios llamado Ben (Steven Yeun). Jong-su siente un inmediato resentimiento por el hombre que ha encantado a Hae-mi. Mientras los tres pasan tiempo juntos, Ben se revela, poco a poco, a Jong-su, quien comienza a comprender que detrás de Ben se esconde algo peligroso.

Se trata de un intenso thriller psicológico, que toca temas de masculinidad, declive económico e incluso política internacional. Es una película que deja a los espectadores pensando mucho después de que termina.

Netflix

Rotten Tomatoes: 95 por ciento

Género: drama

Estrellas: Moon Sung-keun, Chol Seung-ho, Kim-Soo-kyung

Director: Lee Chang-dong

Calificación: TV-MA

Duración: 148 minutos.

Schindler’s List (1993)

Ver fotos Universal Pictures Más

Ganador de siete premios Oscar, incluyendo el de mejor película, Schindler’s List estableció a Steven Spielberg no solo como uno de los mejores directores de acción y ciencia ficción de su generación, sino como uno de los mejores directores de toda la historia.

Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, el empresario Oskar Schindler se dirige a Cracovia, Polonia, totalmente preparado para ganar una fortuna durante la guerra. Se ha unido al partido nazi principalmente por las ganancias políticas y pragmáticas y contrata en su fábrica varios trabajadores judíos.

Sin embargo, cuando las SS nazi comienzan a exterminar judíos en el gueto de Cracovia, Schindler usa su influencia política para proteger a los trabajadores de su fábrica. Pronto se da cuenta de que no está simplemente manteniendo su negocio funcionando a la perfección; está salvando decenas de vidas inocentes y, en gran riesgo para sí mismo, aumenta su “lista” de judíos cuyos servicios necesita.

Rotten Tomatoes: 97 por ciento

Género: drama

Estrellas: Liam Neeson, Ben Kingsley

Director: Steven Spielberg

Calificación: R

Duración: 116 minutos

Netflix

Mudbound (2017)

Ver fotos un hombre sentado con una botella a lado Más

Fiel a su nombre, Mudbound se abre paso entre la suciedad del racismo y la pobreza, examinando a dos familias, una blanca y otra negra, que viven en una granja en los años 40 en Mississippi.

Los propietarios de la granja son los McAllans, que se mudan allí una vez que Henry (Jason Clarke) compra la tierra. Junto con su esposa, Laura (Carey Mulligan); y el padre racista, Pappy (Jonathan Banks), los McCallans trabajan la tierra con la ayuda de aparceros negros, Hap (Rob Morgan) y Florence Jackson (Mary J. Blige).

La película explora las formas en que estas dos familias navegan por las jerarquías sociales de la época, y el caos que se produce cuando dos hijos, Jamie McCallan (Garrett Hedlund) y Ronsel Jackson (Jason Mitchell) regresan de la Segunda Guerra Mundial. El barro espeso de la granja de McAllan es una metáfora de la película, y la cámara lo captura de una forma muy bella.

Rotten Tomatoes: 97 por ciento

Género: drama

Estrellas: Carey Mulligan, Jason Clarke, Mary J. Blige

Director: Dee Rees

Calificación: R

Duración: 167 minutos.

Netflix

The Meyerowitz Stories (2017)

Ver fotos

Noah Baumbach ofrece otro drama ingenioso e íntimo con The Meyerowitz Stories, que sigue a una familia disfuncional que, cuando se reencuentran por primera vez después de un tiempo, intentan resolver sus diferencias. El jefe es Harold Meyerowitz (Dustin Hoffman), un gran escultor que pasa la vejez gruñendo sobre todo.

Sus hijos, Danny (Adam Sandler), Matthew (Ben Stiller) y Jean (Elizabeth Marvel), todos viven bajo la sombra de su padre y llevan ciertas cargas durante mucho tiempo. La familia Meyerowitz es una red de tensiones, con interpretaciones muy dignas. Emocionalmente compleja y muy bien escrita, The Meyerowitz Stories es tan buena que te olvidarás de que se trata de otro drama familiar ambientado en Nueva York.

Rotten Tomatoes: 93 por ciento

Género: comedia-drama

Estrellas: Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman

Director: Noah Baumbach

Calificación: TV-MA

Duración: 112 minutos

Netflix

To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

Ver fotos tres jóvenes sentadas en una cama y mirandose Más

Esta adaptación cinematográfica de la popular novela para jóvenes adultos del mismo título de Jenny Han se convirtió en uno de los mayores éxitos de las comedias románticas de Netflix. La vida amorosa de Lara Jean Song Covey pasa de ser imaginaria para estar completamente fuera de control cuando las cartas de amor que ha escrito para todos los chicos que ha amado se envían misteriosamente por correo.

Ahora, cinco chicos de repente saben que Lara estaba enamorada de ellos o estaba enamorada de ellos, y están interesados.

Rotten Tomatoes: 96 por ciento

Género: comedia

Estrellas:Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish

Director: Susan Johnson

Calificación: NR

Duración: 100 minutos

Netflix

I Lost My Body (2019)

Ver fotos la caricatura de un joven pensando en blanco y negro Más

Basada en la novela Happy Hand, esta película francesa describe la historia de una mano cortada que se dispone a reconectarse con su cuerpo. En una escapada espeluznante por París, la mano se defiende de palomas y ratas para reunirse con su dueño, Naoufel.

Guiado por los recuerdos de Naoufel y su amor por Gabrielle, esta trama proporciona un telón de fondo poético de lo que causó la separación inicial de la mano y lo esperado del reencuentro.

Rotten Tomatoes: 96 por ciento

Género: animación, Drama, Ciencia ficción y fantasía

Estrellas: Hakim Faris, Victoire De Bois, Patrick d’Assumçao

Director: Jérémy Clapin

Calificación: NR

Duración: 81 minutos

Netflix

Dumplin ’(2018)

Ver fotos una chica agarrándole a la mejilla a otra, otra sonriendo, una mirando su teléfono y otra viendo la cámara Más

Imagínate tener a Jennifer Aniston como mamá. Ahora, imagínate que Jennifer Aniston fuera una exreina de belleza de Texas que todavía es extremadamente activa en el circuito de concursos, y tu eres una simple adolescente de talla grande que no te importa nada de eso. Suena extraño, ¿verdad? Bueno, eso es Dumplin ‘.

Danielle Macdonald interpreta al personaje principal que se inscribe en el concurso de su madre como una protesta que rápidamente se intensifica cuando otros concursantes siguen sus pasos para hacer que el concurso y su pequeña ciudad de Texas sean un poco menos convencionales. (Ah, y son grandes fans de Dolly Parton).

Rotten Tomatoes: 85 por ciento

Género: comedia

Estrellas: Danielle Macdonald, Jennifer Aniston, Odeya Rush

Director: Anne Fletcher

Calificación: NR

Duración: 100 minutos

Netflix

Scott Pilgrim vs. The World (2010)

Ver fotos

Scott Pilgrim (Michael Cera) es un holgazán, pero también un rockero romántico. Puede que no tenga trabajo, pero toca el bajo para su banda, Sex Bob-omb, y eso es suficiente para él. Sin embargo, cuando conoce a Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead) encuentra otro propósito en la vida, que es conquistarla.

Desafortunadamente, los ex novios de Ramona son todos psicóticos y no pueden soportar la idea de que ella esté con otro hombre. Ahora, Scott tendrá que luchar con todos los exnovios locos de Ramona, desde dioses del rock impulsados ​​por veganos, hasta siniestros patinadores, para ganarse su corazón.

Rotten Tomatoes: 84 por ciento

Género: acción y aventura, Comedia, Romance

Estrellas: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin

Director: Edgar Wright

Calificación: PG-13

Duración: 113 minutos

Netflix

Roma (2018)

La película de Alfonso Cuarón sigue a Cleo (Yalitza Aparicio), una sirvienta que trabaja en la casa de un médico rico, Antonio (Fernando Grediaga), y su esposa, Sofía (Marina de Tavira). Cleo limpia la casa, atiende a los niños y mantiene a la familia bajo control. La mujer es el tipo de personaje que normalmente se encuentra relegado a un papel secundario en historias como ésta, pero Cuarón se enfoca en ella, describiendo su trabajo diario y sus luchas con un embarazo sorpresa y un amante poco fiable. Es una hermosa película, delicadamente compuesta y rodada en blanco y negro.

Rotten Tomatoes: 96 por ciento

Género: drama

Estrellas: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira

Director: Alfonso Cuarón

Calificación: R

Duración: 148 minutos.

Netflix

The Ballard of Buster Scruggs (2018)

¿Qué es mejor que un nuevo western de los hermanos Coen? ¿Qué tal seis westerns? The Ballad of Buster Scruggs es un sexteto de cortometrajes, todos ambientados en el Salvaje Oeste. Siguen a diferentes personajes a través de tramas silvestres que exploran los temas de justicia cósmica (o injusticia) que se repiten con tanta frecuencia en las obras de los Coen. Las historias y los protagonistas varían enormemente. La secuencia del mismo nombre sigue a Buster Scruggs (Tim Blake Nelson), un vaquero de cuerdas y guitarras que viaja por el Oeste y canta sus aventuras. Y en otro, un solitario (Tom Waits) busca su fortuna. Las historias en The Ballad of Buster Scruggs se encuentran en el extremo surrealista del espectro de los Coen; son cuentos populares, algo cómicos y, en ocasiones, brutales que no siempre dejan al espectador con la sensación de haber aprendido una lección.

Rotten Tomatoes: 91 por ciento

Género: comedia-drama

Estrellas: Liam Neeson, James Franco, Tim Blake Nelson

Director: Ethan Coen, Joel Coen

Calificación: TV-MA

Duración: 133 minutos

Netflix

Monty Python and the Holy Grail (1975)

Ver fotos

No hace falta mucho para reconocer una broma de los Monty Python. Incluso aquellos que nunca han visto ninguna película entera, probablemente estén familiarizados con algunas escenas de los Monty Python y el Santo Grial, una comedia de 1975.

La película sigue al Rey Arturo (Graham Chapman) y sus seguidores, incluidos Lancelot (Juan Cleese), Bedevere (Terry Jones), Galahad (Michael Palin) y Patsy (Terry Gilliam), en su búsqueda por encontrar el Santo Grial. Su misión los lleva lejos a través de una variedad de escenas extrañas, que incluyen un duelo contra un caballero que no sabe cuándo dejarlo (incluso después de perder un brazo o dos) y un encuentro con un conejo moribundo. Es una película llena de ideas brillantemente absurdas y un gran elenco de estrellas.

Rotten Tomatoes: 97 por ciento

Género: Comedia

Estrellas: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle

Director: Terry Gilliam, Terry Jones

Calificación: PG

Duración: 92 minutos

Netflix

Frances Ha (2012)

Ver fotos

Para la mayoría de los estadounidenses, la década de los 20 es de transición, de descubrir lo que quieren y sentar las bases para su futuro, pero eso no es así para Frances Halladay (Greta Gerwig).

A los 27 años, Frances es una aspirante a bailarina en un estudio que no parece demasiado interesado en ella.

Vive en un apartamento con su mejor amiga, Sophie (Mickey Sumner), y está tan cómoda que decide terminar con su novio cuando él le pide que se mude con él.

Desafortunadamente para Frances, Sophie decide mudarse a lo que sería su apartamento de ensueño en Tribeca, dejando a Frances intentando averiguar qué va a hacer con su vida.

Frances Ha es un retrato de una vida atrapada, mientras Frances va de un lado a otro, luchando por construir su propia vida.

La decisión del director Noah Baumbach de filmar en blanco y negro le da a la película un aspecto descarnado que recuerda a películas como The 400 Blows.

Rotten Tomatoes: 92 percent

Género: Comedia-drama

Estrellas: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Charlotte d’Amboise

Director: Noah Baumbach

Calificación: R

Duración: 86 minutes

Netflix

The Witch Más

The Witch es una excelente película que logra capturar las actitudes y la paranoia espiritual de la Nueva Inglaterra puritana para crear una visión del horror notablemente efectiva. Ambientada en el siglo XVII, la película comienza cuando William (Ralph Ineson), tiene un desacuerdo teológico y es expulsado de su municipio, junto con toda su familia. William y su esposa, Katherine (Kate Dickie), se adentran en los bosques junto con sus hijos: Thomasin (Anya Taylor-Joy), Caleb (Harvey Scrimshaw), los gemelos Mercy (Ellie Grainger) y Jonas (Lucas Dawson), y el recién nacido Samuel. Construyen una casa en medio de nada y, un día, algo arrebata al bebé y se lo lleva al bosque. Mientras la familia lucha para sobrevivir, el mal en el bosque se extiende y amenaza con consumirlos. The Witch es una historia de terror efectiva, tensa y con mucha atmósfera, y su compromiso con la autenticidad histórica le da una estética distinta.

Rotten Tomatoes: 9o%

Género: Horror

Estrellas: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson

Director: Robert Eggers

Calificación: R

Duración: 92 minutos

Netflix

Ver fotos

El legendario director chino Zhang Yimou siguió su aventura con The Great Wall with Shadow de 2018, un hermoso retorno a la forma.

La película comienza cuando el comandante Ziyu (Deng Chao) es derrotado en un duelo con el comandante enemigo Yang Cang (Hu Jun), perdiendo una ciudad importante en el proceso. Esto enfurece al rey de Ziyu, quien degrada a Ziyu a un estado de plebeyo e intenta desesperadamente recuperar la ciudad. Sin el conocimiento del rey, el verdadero Ziyu está al borde de la muerte después del duelo, reemplazado por un doble del cuerpo que ahora debe entrenar para vencer a Yang Cang. Shadow es una epopeya histórica de gran alcance, llena de intriga y elegantes secuencias de combate acentuadas por una paleta de colores rígidos.

Rotten Tomatoes: 92 por ciento

Género: Comedia-drama

Estrellas: Deng Chao, Sun Li, Ryan Cheng

Director: Zhang Yimou

Calificación: R

Duración: 116 minutos

Netflix

Being John Malkovich (1999)

Ver fotos un mesero tomando pedido y un señor sentado con un vestido rosado Más

Una de las películas más extrañas que salió de los años 90, Being John Malkovich es lo que obtienes cuando Spike Jonze y Charlie Kaufman unen sus fuerzas.

El titiritero Craig Schwartz (John Cusack) tiene problemas de dinero, por lo que toma un trabajo temporal en un edificio de oficinas. Un día, descubre accidentalmente una pequeña puerta detrás de un armario. Esa puerta lleva al centro de la mente de John Malkovich, protagonista de películas como Con Air, The Killing Fields e In The Line of Fire.

Craig se da cuenta de que cuando ingresa al portal, en realidad puede convertirse en Malkovich por un breve hechizo. De repente inspirado, él y su compañera de trabajo Maxine (Catherine Keener) deciden cobrar la entrada para pasar 15 minutos dentro de la cabeza de una celebridad de Hollywood.

Mientras que Malkovich se da cuenta de que algo le está sucediendo, no puede hacer nada para detenerlo. Pero a medida que Craig, Maxine y la esposa de Craig, Lotte, comienzan a pasar demasiado tiempo en la cabeza de Malkovich, pronto descubren que las líneas de la realidad son borrosas y sienten que sus apegos y enamoramiento románticos cambian aparentemente por el momento.

Rotten Tomatoes: 93 por ciento

Género: Comedia, drama, ciencia ficción y fantasía

Estrellas: John Malkovich, Cameron Diaz, John Cusack

Director: Spike Jonze

Calificación: R

Duración: 112 minutos

Netflix

Apostle (2018)

Ver fotos

El nuevo thriller de terror de Gareth Evans, Apostle, se compara con la clásica película de terror The Wicker Man, y es fácil ver por qué. Apostle sigue a un hombre que viene a una isla remota en busca de una persona desaparecida, solo para encontrar una secta. Todo comienza en 1905, cuando Thomas Richardson (Dan Stevens) se dirige a Erisden, una remota comunidad isleña donde su hermana es secuestrada por una misteriosa secta.

Thomas pretende ser un nuevo iniciado y comienza a explorar la isla, en busca de pistas sobre dónde podría estar su hermana. Su investigación da algunos giros extraños, a medida que aprende más sobre la secta. Aunque la película comienza con calma, rápidamente se convierte en una película frenética, deleitándose con la sangre y la violencia.

Rotten Tomatoes: 80 por ciento

Género: misterio, suspenso

Estrellas: Dan Stevens, Michael Sheen

Director: Gareth Evans

Calificación: TV-MA

Duración: 130 minutos

Netflix

Ravenous (2017)

Ver fotos

Ravenous (originalmente titulado Les Affamés) comienza después de que una misteriosa plaga haya aniquilado gran parte de Quebec, convirtiendo a sus víctimas en monstruos gritones devoradores de carne. La historia sigue a varios supervivientes que finalmente se unen para luchar contra estos monstruos, pero a pesar de la trama, no se trata de una típica película de zombis.

Es una película de terror con un ritmo deliberadamente e inquietantemente hermoso. El protagonista es un hombre llamado Bonin (Marc-Andre Grondin), que deambula por el campo, encuentra otros supervivientes y mata a zombis. A medida que el grupo crece, la película le da a cada personaje un desarrollo adecuado, por lo que se siente completamente desarrollado, a diferencia de los supervivientes de muchas películas de zombis.

Ravenous, frecuentemente, emplea una atmósfera de terror construida a través de imágenes misteriosas.

Rotten Tomatoes: 87 por ciento

Género: horror

Estrellas: Marc-Andre Grondin, Monia Chokri

Director: Robin Aubert

Calificación: TV-MA

Duración: 103 minutos

Netflix

Uncut Gems (2019)

Ver fotos adan sandler usando lentes para ver y sosteniendo algo en sus manos Más

Uncut Gems no es para los débiles de corazón. El drama de los hermanos Safdie sobre un joyero adicto al juego es un viaje implacablemente intenso y de alto estrés a través del mundo del juego de alto riesgo.

Howard Ratner (Adam Sandler) es un joyero carismático de la ciudad de Nueva York que siempre está buscando el próximo gran puntaje. Cuando la estrella de la NBA, Kevin Garnett, se interesa por la adquisición de alto valor más reciente de Howard, creyendo que le traerá suerte, Sandler hace una serie de apuestas de alto riesgo que podrían conducir a la ganancia inesperada de su vida.

Desafortunadamente, no todos en su vida están dispuestos a esperar esa ganancia inesperada. Howard tiene que realizar un acto de equilibrio precario entre empresas, familiares, cobradores de deudas y más para obtener el pago.

Rotten Tomatoes: 92 por ciento

Género: drama

Estrellas: Adam Sandler, LaKeith Stanfield, Kevin Garnett

Director: Josh Safdie, Benny Safdie.

Calificación: R

Duración: 135 minutos

Netflix

Green Room (2015)

Ver fotos una mujer rubia con con su rostro que expresa preocupación Más

En esta película de terror vemos como los músicos de una banda son encerrados en la habitación de un bar que se encuentra en lo más profundo de los bosques de Oregon. La razón: haber sido testigos de un brutal asesinato detrás del escenario donde se presentaban.

Los homicidas no solo quieren acabar con la vida de los únicos testigos, sino que, además, se manifiestan como una pandilla de neonazis que reivindican el concepto de la supremacía blanca a cualquier precio.

Green Room es una historia oscura, llena de suspenso y sádica en todas las mejores formas en que los thrillers deberían ser, y presenta actuaciones notables de sus estrellas, incluyendo el fallecido Anton Yelchin en su papel final antes de su trágica muerte.

Rotten Tomatoes: 91 por ciento

Género: suspenso

Estrellas: Anton Yelchin, Imogen Poots, Patrick Stewart

Director: Jeremy Saulnier

Calificación: R

Duración: 94 minutos

Netflix

Pan’s Labyrinth (2006)

Ver fotos el Fauno de la película el Laberinto del Fauno Más

Pan’s Labyrinth o conocido en español como El Laberinto del Fauno, es una película hermosa y trágica a la vez. Ganador de tres Premios de la Academia (en seis nominaciones), Pan’s Labyrinth lanzó al director Guillermo del Toro en el radar de los premios estadounidenses e introdujo al público la combinación de ciencia ficción, terror y elementos surrealistas que caracterizan su estilo.

Después de la Guerra Civil española, la película sigue a una joven con gran imaginación que también está a punto de convertirse en la princesa de un reino subterráneo. Dejada a un lado por su cruel padrastro militar y aislada de su madre, Ofelia (Ivana Baquero) se entretiene en el terreno de su hogar en el campo español.

Cuando se topa con un laberinto de piedra presidido por un sospechoso fauno llamado Pan (Doug Jones), se le pide que complete tres tareas que amenazan la vida, para demostrar que ella es la princesa mítica, regresada para reclamar su reino. El viaje de Ofelia se ve frustrado por una resistencia guerrillera al gobierno del fascista Francisco Franco y la fragilidad desmoronada de su familia recién formada.

Rotten Tomatoes: 95 por ciento

Género: drama, fantasía

Estrellas: Ivana Baquero, Sergi López

Director: Guillermo del Toro

Calificación: R

Duración: 115 minutos

Netflix

Gerald’s Game (2017)

Ver fotos

Esta adaptación de un cuento corto de Stephen King, Gerald’s Game toma una premisa mundana y la transforma en una pesadilla.

La pareja formada por Jessie (Carla Gugino) y Gerald Burlingame (Bruce Greenwood), con la esperanza de volver a encender su pasión, se toma unas vacaciones en una casa remota del lago.

Gerald quiere experimentar con la esclavitud, esposar a Jessie a la cama, pero después de una discusión, muere de un ataque al corazón, dejando a Jessie atada sin ayuda cerca. Cuando se produce la deshidratación y el shock, Jessie lucha por escapar.

Aunque la mayor parte de la película tiene lugar en una sola habitación, el director Mike Flanagan hace un gran uso del espacio limitado, jugando con los límites entre la realidad y la imaginación de Jessie.

Rotten Tomatoes: 91 por ciento

Género: horror

Estrellas: Carla Gugino

Director: Mike Flanagan

Calificación: TV-MA

Duración: 103 minutos

Netflix

I am the pretty thing that lives in the house (2016)

Ver fotos

Esta película evita muchas de las trampas de las películas de terror modernas, el intercambio de miedos y revelaciones sangrientas e inquietantes tomas de pasillos oscuros y secuencias sutilmente inquietantes. La película está protagonizada por Ruth Wilson, en su papel de Lily Saylor, una enfermera residente asignada para atender a la autora de horror Anis Blum (Paula Prentiss).

La casa de Blum, anidada por los bosques de Nueva Inglaterra, es espeluznante, es decir, las luces se atenúan y los muebles se llenan de polvo por falta de cuidado. A medida que pasan las noches, la casa también se vuelve espeluznante en algunas formas poco naturales, y Lily descubre que puede que no esté sola. La película se mueve a un ritmo deliberado (algunos podrían decir glacial), pero utiliza cada segundo para lograr un gran efecto, creando una atmósfera de fatalidad que se aproxima constantemente.

Rotten Tomatoes: 58 por ciento

Género: horror

Estrellas: Ruth Wilson, Paula Prentiss

Director: Oz Perkins

Calificación: TV-MA

Duración: 89 minutos

Netflix

The Invitation (2015)

Ver fotos

Hay pocas situaciones sociales más angustiosas que conocer a la nueva pareja de tu ex. Y como Will (Logan Marshall-Green) aprende en The Invitation, la cena con un ex puede convertirse en una verdadera pesadilla. La película arranca con Will y Kira (Emayatzy Corinealdi) conduciendo hasta la casa de su ex esposa, Eden (Tammy Blanchard), donde David (Michiel Huisman), su nuevo marido, organiza una cena. La reunión trae malos recuerdos a Will, y la noche da un giro más oscuro cuando Eden y David, junto con algunos de sus nuevos amigos, presentan a los invitados The invitation, un grupo que formaron para superar el duelo. The invitation es, definitivamente, un thriller en el que la tensión nunca cesa.

Rotten Tomatoes: 88 por ciento

Género: suspenso

Estrellas: Logan Marshall-Green, Michael Huisman

Director: Karyn Kusama

Calificación: TV-MA

Duración: 100 minutos

Netflix

Las citas son ya lo suficientemente estresantes en un mundo de aplicaciones y algoritmos diseñados para reducir a los humanos a sus puntos de datos cruciales. ¿Qué pasaría si tuvieras la presión adicional de saber que, si pasas demasiado tiempo soltero, la sociedad te considerará inadecuado y te transformará en un animal? Esa es la premisa de The Lobster, una extraña comedia negra de Yorgos Lanthimos. Después de que su esposa se divorcia de él, David (Colin Farrell) va a un retiro donde las personas solteras pueden mezclarse y, con suerte, encontrar una pareja, para que no se conviertan en un animal (de su propia elección, para ser justos). Mientras David se desliza de una clienta potencial a otra en busca de un amante, debe adoptar una personalidad cada vez más performativa. The Lobster evoca una distopía de citas sombría, donde todos los rituales incómodos de las citas se llevan a extremos desgarradores, pero aún así se las arregla para ser una película divertida, aunque de una manera completamente oscura.

Rotten Tomatoes: 88%

Género: Comedia, Drama, Romance

Estrellas: Colin Farrell, Rachel Weisz

Director: Yorgos Lanthimos

Calificación: R

Duración: 119 minutos

Okja (2017)

Ver fotos una imagen de la película Okja con los protagonistas (un cerdo gigante y una niña) Más

Del director coreano Bong Joon-ho (Parasite), este original de Netflix sigue a Mija (Seo Hyun), una joven surcoreana que, durante diez años, ha servido como cuidadora y compañera de Okja, un enorme animal parecido a un cerdo. Cuando la Corporación Mirando secuestra a Okja y lo transporta a Nueva York, la CEO Lucy Mirando (Tilda Swinton) comienza a hacer grandes planes Okja que le traerán mucho dinero, pero que, a su vez, pondrá la vida de Okja en riesgo.

Mija se embarca en una aventura por todo el planeta para salvar a su mejor amigo, cruzando caminos con capitalistas, manifestantes y consumidores, cada uno con sus propias agendas para Okja.

Okja pinta un retrato sombrío y provocativo del capitalismo y el consumismo en su peor momento. Es a la vez una crítica mordaz de la crueldad de la industria de la carne y la hipocresía de las personas con “aparentes” buenas intenciones.

Rotten Tomatoes: 86 por ciento

Género: acción-aventura

Estrellas: Seo Hyun, Tilda Swinton, Paul Dano

Director: Bong Joon-ho

Calificación: NR

Duración: 118 minutos

Netflix

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Ver fotos dos chicos hablando en un bus Más

Pocas colaboraciones son tan emocionantes como Michel Gondry y Charlie Kaufman, y pocos productos terminados superan por completo la exageración inicial. Eternal Sunshine of the Spotless Mind prospera con lo mejor de ambos creadores; la visión surrealista de Gondry mostrando recuerdos distorsionados y prohibidos y el guión de Kaufman cavando sin piedad en los dos protagonistas de la película.

Jim Carrey y Kate Winslet están más que a la altura de los desafíos de esta película profunda sobre el amor, la autonomía y la memoria. Carrey interpreta a Joel Barish, un hombre que descubre que su ex novia Clementine (Winslet) ha borrado sus recuerdos de su relación a través de un procedimiento experimental realizado por el Dr. Mierzwiak (Tom Wilkinson). Amargado y molesto, Joel decide hacer lo mismo. Pero cuando comienza el procedimiento, rápidamente se da cuenta de que esto no es lo que quería y lucha inconscientemente por retener sus recuerdos de Clementine en lugar de perderla para siempre.

Rotten Tomatoes: 93 por ciento

Género: Drama, romance y ciencia ficción

Estrellas: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson, Mark Ruffalo, Elijah Wood

Director: Michel Gondry

Calificación: R

Duración: 108 minutos

Netflix

Y tu mamá también (2001)

Ver fotos dos hombre y una mujer montados en un auto Más

Y Tu Mamá También de Alfonso Cuarón sigue a dos adolescentes, Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna), cuyas novias se han ido de vacaciones de verano a Europa. Después de conocer a Luisa, una mujer mayor, que es la esposa del primo de Tenoch, la invitan a un viaje a una playa (en carretera) llamada Boca del cielo.

Ella, después de enterarse de la infidelidad de su esposo, acepta la oferta de los jóvenes. En el camino, los tres compañeros intercambian historias y se conocen íntimamente, aunque eso no siempre es lo mejor. Es una película profunda sobre el crecimiento en medio de la agitación social en México, llena de impresionantes tomas del campo mexicano, cortesía del aclamado director de fotografía Emmanuel Lubezki.

Rotten Tomatoes: 92 por ciento

Género: Drama

Estrellas: Maribel Verdú, Gael García Bernal, Diego Luna

Director: Alfonso Cuarón

Calificación: R

Duración: 106 minutos

Netflix

Fyre (2019)

Ver fotos

Este documental retrata la trágica e inesperada historia del Festival Fyre. Esta creación del empresario tecnológico Billy McFarland y el rapero Ja Rule, se suponía que sería un exuberante festival de música en una hermosa isla en las Bahamas, con invitados que pagaron precios elevados para volar y disfrutar del evento.

Pero la verdad es que el festival terminó convirtiéndose en gran incendio, y cuando los espectadores llegaron se encontraron con carpas de emergencia, una comida repugnante, sin suministros suficientes y peor aún, sin la asistencia de las bandas programadas para encabezar el evento.

Fyre muestra a través de entrevistas de los protagonistas (trabajadores y espectadoras), todos los detalles de cómo este evento tan publicitado se convirtió en una catástrofe. Es una historia extravagante de incompetencia, fraude y el poder manipulador de las redes sociales.

Rotten Tomatoes: 92 por ciento

Género: Documental

Estrellas: N/A

Director: Chris Smith

Calificación: TV-MA

Duración: 97 minutos

Netflix

The Social Network (2010)

Ver fotos Act Four Screenplays Más

Todo el mundo conoce Facebook ahora, pero hace un tiempo, era solo una pequeña idea controvertida en la cabeza de un estudiante de Harvard, o varias cabezas de estudiantes de Harvard, según a quién le preguntes.

Escrita al ritmo tradicionalmente vertiginoso de Aaron Sorkin, The Social Network cuenta la historia de cómo Facebook surgió de la oscuridad para convertirse en el fenómeno social más revolucionario de todos los tiempos. Con perspectivas de duelo y verdades enfrentadas, The Social Network examina cómo la obstinada miopía de Mark Zuckerberg llevó a una cultura de engaño y puñaladas por la espalda en los primeros días de Facebook, mientras buscaba consolidar el control sobre lo que creía, con razón, que tenía el potencial de ser la empresa más valiosa en el mundo.

Rotten Tomatoes: 95 por ciento

Género: drama

Estrellas: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Armie Hammer, Justin Timberlake

Director: David Fincher

Calificación: PG-13

Duración: 126 minutos

Netflix

Springsteen on Broadway (2018)

Ver fotos

Al principio de Springsteen on Broadway, el ícono del rock se describe así mismo: “nunca he tenido un trabajo honesto en toda mi vida. Nunca he hecho ningún trabajo duro. Nunca he trabajado de 9 a 5. Nunca he trabajado cinco días a la semana hasta ahora … nunca he visto el interior de una fábrica y, sin embargo, es de lo que siempre he escrito”.

Springsteen on Broadway es un espectáculo donde vemos a The Boss tocando versiones de guitarra acústica y piano de sus canciones, intercalado con monólogos sobre su infancia en New Jersey, su incesante búsqueda para escapar de la ciudad sin salida en su juventud, y su padre, el hombre al que enmarca como su enemigo y la inspiración para su personalidad de clase trabajadora. Es una actuación cruda, divertida y tierna, y una gran encapsulación de la obra de Springsteen.

Rotten Tomatoes: 96 por ciento

Género: Documental

Estrellas: Bruce Springsteen

Director: Thom Zimny

Calificación: TV-MA

Duración: 153 minutos

Netflix

The Tigers of Scotland (2018)

Ver fotos

Escocia, la narración de apertura de los tonos de The Tigers of Scotland, es un lugar de rica cultura y espectacular belleza natural. Entre las muchas criaturas que deambulan por las montañas salvajes de Escocia se encuentra el gato montés escocés, que para el ojo inexperto se asemeja a un atigrado normal, pero notablemente más grande. Es el único gato salvaje que queda en Escocia, y su población está disminuyendo.

The Tigers of Scotland explora la naturaleza de estas bestias raras, los desafíos que enfrentan y los últimos esfuerzos para preservar su existencia. La película utiliza entrevistas con varios expertos, y Iain Glen (Game of Thrones) se encarga de la narración.

Rotten Tomatoes: N/A

Género: Documental

Estrellas: Ian Glen

Director: Leanne Gater

Calificación: TV-MA

Duración: 58 minutos

Netflix

Icarus (2017)

Ver fotos

El primer documental de Bryan Fogel, Icarus, comenzó como un intento de evidenciar los efectos del dopaje, con Fogel tomando drogas para competir en una carrera de bicicletas. En un acto de serendipia periodística, Fogel conoce a un médico ruso, Grigory Rodchenkov, quien lleva a Fogel a una historia mucho más grande: un programa de dopaje patrocinado por el Estado ruso que podría poner en duda la validez de los deportes internacionales.

La historia detrás de Icarus es lo suficientemente interesante como para no recomendarla. Lo que empezó siendo una historia del dopaje, termina convirtiéndose un thriller político de la vida real.

Rotten Tomatoes: 94 por ciento

Género: Documental

Estrellas: Bryan Fogel

Director: Bryan Fogel

Calificación: TV-MA

Duración: 120 minutos

Netflix

Knock Down the House (2019)

Ver fotos Alexandria Ocasio-Cortez con un megáfono en la mano y personas a su lado reclamando Más

La carrera por el Congreso en 2018 fue un momento crucial en la política estadounidense. En este documental, irás detrás de las escenas de las campañas de cuatro mujeres decididas, incluyendo Alexandria Ocasio-Cortez, mientras lanzan campañas de base contra los titulares bien financiados y probabilidades aparentemente insuperables.

Knock Down the House es aún más relevante hoy, ya que Cori Bush logró recientemente ganar la nominación demócrata para el Congreso en Missouri.

Rotten Tomatoes: 99 por ciento

Género: Documental

Estrellas: Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush, Joe Crowley

Director: Rachel Lears

Calificación: NR

Duración: 86 minutos

Netflix

13th (2016)

Ver fotos una mujer sentada entre bloques mientras dos cámaras le apuntan para grabarla Más

El documental de Ava DuVernay sobre la 13th enmienda y el legado perdurable de la esclavitud en los Estados Unidos es una de las películas más desgarradoras y socialmente importantes de todos los tiempos.

Es una visita obligada para todos, especialmente a raíz del asesinato de George Floyd y los movimientos sociales que revitalizó. La decimotercera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice: “Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito por el cual la parte haya sido debidamente condenada, existirá dentro de los Estados Unidos”.

DuVernay argumenta que la decimotercera enmienda permite la esclavitud a los delincuentes, ha alimentado efectivamente la criminalización masiva y el complejo industrial penitenciario en el siglo XXI, y ha envalentonado a los políticos para convertir la aplicación de la ley en armas contra los afroamericanos. Es un argumento increíblemente convincente.

Rotten Tomatoes: 97 por ciento

Género: Documental

Estrellas: Michelle Alexander, Van Jones

Director: Ava DuVernay

Calificación: TV-MA

Duración: 100 minutes

Netflix

The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017)

Ver fotos

The Death and Life of Marsha P. Johnson, de David France, explora, aparentemente, una muerte. Johnson, una drag queen autoidentificada y pilar del activismo LGBT, murió en 1993. Su cuerpo fue encontrado flotando en el río Hudson, y la policía dictaminó que la muerte fue un suicidio, una historia que muchos que conocían a Johnson les extrañaba.

La película de Francia sigue a la activista Victoria Cruz mientras busca evidencia para reabrir el caso de Johnson, pero el documental no es solo una historia de crimen real. La película profundiza en la historia del movimiento por los derechos de los homosexuales, particularmente los disturbios de Stonewall, y cómo las diferentes facciones en el movimiento a menudo están en desacuerdo. Es un documental perspicaz, incluso si no resuelve el caso frío central.

Rotten Tomatoes: 96 por ciento

Género: Documental

Estrellas: Kurt Wolfe, Sue Yacka, Catherine Shugrue Dos Santos

Director: David France

Calificación: TV-MA

Duración: 105 minutes

Netflix

Saving Capitalism (2017)

Ver fotos

En una era de desigualdad cada vez mayor, la economía se ha convertido en un campo más polémico de lo habitual. Múltiples candidatos en las elecciones de 2016 convirtieron las quejas populistas y económicas en partes clave de su mensaje, e incluso hasta los economistas han sido protagonistas de grandes batallas que hablan tanto a favor como en contra del capitalismo.

Robert Reich, el ex secretario de trabajo de Bill Clinton, se ha convertido en uno de los oradores más populares sobre el tema de los problemas del capitalismo, y su nuevo documental de Netflix, Saving Capitalism, intenta diagnosticar los problemas de la economía y ofrecer un camino a seguir.

En el transcurso de la película, Reich viaja por el país, hablando con trabajadores, dueños de negocios y líderes políticos para tener una idea de las actitudes del país. Saving Capitalism no es radical: Reich está tratando de salvar el capitalismo, no derrocarlo, lo cual lo hace un documental informativo.

Rotten Tomatoes: N/A

Género: Documental

Estrellas: Robert Reich

Director: Jacob Kornbluth, Sari Gilman

Calificación: TV-MA

Duración: 73 minutes

Netflix

Más streaming: Amazon Prime | Hulu | Disney Plus |HBO | Netflix