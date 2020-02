Los mejores memes de la victoria del Barça sobre el Getafe: la puntería de Messi, el VAR y más

Ganó el Barça al Getafe, pero no lo hizo sufriendo al final, y no contentando a la afición que se congregó en el Camp Nou. Se supone que desde la llegada de Setién, las cosas cambiarían en 'Can Barça', pero la verdad es que la afición está cada vez más impaciente.









Llegó el Getafe como tercero en la Liga y gran revelación de la temporada. Cuajaron una buena segunda parte y casi logran rascar algo del Camp Nou, pero al final, se puso de nuevo de manifiesto que al equipo azulón le cuesta sacar algo contra los más grandes de LaLiga.

También, entre otras cosas, el Getafe no sacó nada en positivo porque el VAR intervino para anular el gol de Nyom por una falta previa clara. Hay quién suponía que al Getafe le robarían en la tarde de ayer... y también los hay que se quejan por quejarse.

No es el único problema que tiene el ​Barça ahora mismo. De hecho, ayer se acució uno más y apareció otro que nadie quería. Se acució el problema de ​Messi de cara al gol en Liga. Ya son cuatro los partidos y el argentino se acerca peligrosamente a su peor racha.

El otro problema es la lesión de Jordi Alba, que estará varios partidos fuera. Por si no tuviera ya problemas Setién atrás, ahora se le lesiona el mejor lateral. Menos mal que la directiva ya no puede vender, porque si fuera por ellos ....

Al final, el Barça consiguió lo que quería, que era acercarse al ​Real Madrid en la clasificación y meter más presión en la lucha por la cabeza de la Liga. Habrá que esperar a ver que acaba haciendo el equipo blanco esta noche.

