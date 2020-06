Este es uno de los mejores limpiadores faciales del mercado ¡En serio!

Como me encanta llevar maquillaje todos los días, siempre me he asegurado de lavarme muy bien la cara al final del día. De hecho, nunca me he ido a la cama con maquillaje. Y es que como ya sabemos, hacer eso es fatal para la piel. Por eso siempre me ha interesado mucho probar diferentes tipos de limpiadores para así poder encontrar uno que me quite todo el maquillaje sin mucho problema y sobretodo, sin maltratarme la piel. Gracias a que he tratado varios limpiadores, ya sea en forma de aceite, líquidos o en espuma, he encontrado varios que me encantan. Pero en esta ocasión les voy a hablar de mi favorito.

Hablo del Superfood Cleanser, de Youth to the People. Este fabuloso limpiador está compuesto con potentes ingredientes como el kale que es rico en vitaminas C, E y K, que ayudan a que la piel luzca más radiante. También contiene espinacas que son ricas en ácidos grasos para darle esa hidratación necesaria a la piel, al igual que té verde, que tiene excelentes antioxidantes que ayudan a combatir los signos del envejecimiento.

A mi me encanta como me deja el rostro y cada vez que lo uso veo cómo se deshace de todo el sucio. Además, me siento la piel suave e hidratada, algo que no me pasa con otros limpiadores. He probado varios que me deja la piel muy seca y opaca. Por eso este me tiene fascinada.

Además, huele riquísimo y se siente superbién cuando lo aplicas en el rostro. Este producto está en la lista de los productos naturales certificados de Sephora. Eso quiere decir que entre sus ingredientes no hay sulfatos, parabenos ni decenas de otros químicos más que podrían irritar o maltratar la piel.

Les aseguro que es una maravilla. Para mi, es uno de los mejores del mercado. El Superfood Cleanser, de Youth to the People, cuesta $36 y lo puedes encontrar en Sephora o en Youthtothepeople.com.