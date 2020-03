​Los mejores jugadores de Chivas que se fueron libres y no dejaron dinero al club

En el mundo del fútbol existen varios jugadores que deciden no renovar su contrato para así quedar libres y poder aventurarse con un nuevo club, sin embargo, hay quienes extienden su vinculación y después pueden partir sí se paga una cláusula de rescisión.

No obstante, muchas veces al saber que les pondrán un alto costo para poder salir de la institución, dejan las cosas tal y como están y así no tener problema alguno, aunque en este caso, quien sale perdiendo es el equipo de fútbol porque no recibe ningún tipo de ganancia por la transferencia.

A continuación los mejores jugadores de ​Chivas que dejaron el redil sin dejar dinero:

Oswaldo Alanís

Oswaldo Alanis









Un jugador que se metió en un grave problema con la directiva rojiblanca fue el zaguero central, quien no quiso renovar su contrato en la temporada 2018-19, algo que molestó a los de pantalón largo y por tal motivo lo congelaron por un momento sin darle actividad con el primer equipo o mandándolo con las categorías menores, pero al final pudo lograr su sueño de irse al Viejo Continente con el Getafe, aunque este club terminó por no ficharlo y arribó al Real Oviedo de la Segunda División de España, donde estuvo un tiempo antes de volver al redil.

Su valor en ese instante era de 2.50 millones de euros.





Jair Pereira

Jair Pereira









Otro de los futbolistas con los cuales el Rebaño se portó mal fue con el zaguero, quien fue uno de los pilares del equipo bajo la etapa del técnico argentino Matías Almeyda, siendo incluso el capitán, pero para la temporada 2019-2020 ya no entró en planes del nuevo estratega paraguayo José Saturnino Cardozo, quien decidió darle las gracias saliendo por la puerta de atrás, aunque en calidad de libre con un costo de 1.50 mde, con destino a ​Gallos Blancos.

Jared Borgetti









Quizá haya sido por mucho tiempo el máximo anotador en la historia de la selección mexicana, sin embargo, cuando llegó al redil ya estaba en sus últimos momentos recibiendo muy pocas oportunidades, jugando escasos minutos, logrando apenas 13 duelos, una asistencia y ninguna anotación entre todas las competiciones.

Después de ese gris paso salió libre camino a ​Puebla, donde tuvo mejor desempeño, con su ficha valiendo un millón de euros.





Jorge Enríquez

Jorge Enriquez









Luego de ser una promesa del fútbol mexicano al haber sido campeón olímpico en Londres 2012 con la selección sub-23, campeón panamericano, haber quedado tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011 (donde ganó el Balón de Bronce por su desempeño), El Chatón vino poco a poco a la baja al grado de que ya ni siquiera era tomado en cuenta por el primer equipo y tras pasar por algunos equipos de la Primera División y Ascenso MX se fue a probar su suerte en Europa con el Omonia Nicosia de Chipre de manera libre con su carta en 800 mil euros.





Israel Castro

Israel Castro









Un caso similar fue el del mediocampista, que en su tiempo fue anunciado por Jorge Vergara como la ‘gran bomba’ del draft, lo cual causó risas a aficionados y medios de comunicación.

Tras dos años con el Campeonísimo también dijo adiós de forma libre para envolverse en los colores del CD Toledo de la Tercera División de España con su carta valiendo 800 mil euros.





Gonzalo Pineda

Luis Granado (R) of Brazil's Atletico Pa









El actual auxiliar técnico del Seattle Sounders de la MLS también dejó al Rebaño en calidad de libre tras ser prestado a diferentes escuadras de la ​Liga MX y algunas de la Liga de Plata hasta que emprendió el viaje hacia la tierra del vecino del norte para vestirse con El Delirio Verde, donde incluso salió campeón.

La ficha del mundialista en Alemania 2006 tenía un valor de 800 mil euros cuando salió.













Kristián Álvarez

Kristian Alvarez









El Patroncito, conocido así por ser el novio de una de las hijas de Jorge Vergara, se desarrolló en las Fuerzas Básicas del Guadalajara y formó parte de las inferiores del Tricolor e incluso fue capitán. Luego de cinco temporadas sin despuntar fue prestado a ​Santos Laguna y una vez que regresó no firmó ninguna extensión, así que quedó en libertad para contratarse con Tiburones Rojos con su valor tasado en 700 mil euros.





Francisco Palencia

Francisco Palencia (I) de las Chivas de









Después de una brillante trayectoria con ​Cruz Azul, una aventura en España con el ​Espanyol y dos mundiales disputados, El Gatillero se convirtió en elemento del Rebaño Sagrado a partir del 2003 alcanzando un subcampeonato en el 2004. No obstante, con la idea de expandir la marca Chivas en la MLS se fundó Chivas USA, equipo al cual salió de forma libre en el 2005, aunque más adelante volvería a México para triunfar con ​Pumas.