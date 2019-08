Los mejores entrenadores de la historia según Pep Guardiola

​ Pep Guardiola es considerado por muchos el mejor entrenador del mundo actualmente, pero ¿y de todos los tiempos?. Esa es una cuestión mucho más amplia, y a ella ha querido responder Pep Guardiola, y él no se considera a sí mismo el mejor de todos.

Las palabras del ex entrenador del ​Barcelona fueron claras, y para él “¿Soy el mejor técnico de todos los tiempos? Por supuesto que no. Al entrenador se le considera por los títulos que gana. Pero yo creo que el mejor entrenador es el que cambia la cultura. Creo que Arrigo Sacchi cambió la cultura en Italia, Johan Cruyff cambió dos clubes como Ajax y FC Barcelona, Sir Alex Ferguson llevó al Manchester United en otro nivel, José Mourinho ha ganado en diferentes lugares… pienso que yo también soy parte del grupo. No lo niego porque hemos ganado 28 títulos en 11 años y eso es mucho. Pero para mí no se trata solo de los títulos”.





FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITY





Está claro que Guardiola está entre los mejores por todo lo que ha ganado y la forma en la que lo ha hecho, pero el mejor de la historia son palabras mayores. No obstante, aún es joven y tiene mucha carrera por delante para hacerlo.

