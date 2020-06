La mediocridad de Setién ha hecho pedazos al Barcelona

Un entrenador que llega al 'Blaugrana' debe conocer su fisiología y su historia futbolística. ¿En qué ha quedado la magia de este club que tantos ojos ha conquistado? Lo de Valverde era una sinfonía clásica al lado de esta paupérrima versión. Ya lo dijo Luis Suárez...





Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

'Quique' Setién llegó con perfil bajo, trayendo a Barcelona (supuestamente) un juego vistoso que había logrado aplicar en equipos de menor jerarquía como Betis. No es por desprestigiar a este dignísimo equipo, pero estar en el banquillo del 'Blaugrana' es otra cosa totalmente diferente. Y ya ha demostrado no estar a la altura.





Celta de Vigo v FC Barcelona - La Liga Santander

Con cambios bruscos de un partido a otro, siendo 'messidependiente' y dejando afuera del once inicial a Iván Rakitik (sí, han leído bien), este míster ha dejado claro que no puede continuar como cabeza de equipo en la próxima temporada. Ha regalado LaLiga (¿ustedes de verdad piensan que podrá remontarla contra el Madrid?, no convence a los aficionados y ahora también llegaron las críticas de sus propios futbolístas.





"Para algo están los entrenadores", manifestó Luis Suárez luego del empate ante Celta de Vigo. Sí, una parda contra un rival que pelea por no descender. Así será complicado aspirar a grandes cosas. ¿Qué diría Valverde si abriese su boca para opinar de la actualidad del Barça? Por mucho menos, lo han vetado de su asiento.





Celta de Vigo v FC Barcelona - La Liga Santander

Cambios inentendibles. O mejor dicho, titularidades inexplicables. ¿Arthur? ¿Braithwaite? ¿Qué nivel están manejando para ingresar dentro de la plantilla que inicia los partidos al minuto cero? Lionel Messi hace lo que puede, y no alcanza. Suárez ahora comienza a estar en sintonía, pero es solitario su accionar ante la inoperancia de Antoine Griezmann (párrafo aparte para su desencanto en el conjunto catalán).





El campeonato está cada vez más lejos, dependen de un milagro para que los de Zidane tropiecen en alguna de las fechas finales. Sin juego, apáticos en materia futbolística y con un desgano que duerme a los aficionados frente a sus televisores, todo hace indicar que el gran artífice de este fiasco tiene nombre y apellido: Enrique Setién.