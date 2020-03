Médicos y pacientes expuestos al coronavirus parecen perder el sentido del gusto y el olfato temporalmente: aquí las razones

Trabajadoras sanitarias esperan la llegada de gente a un punto de pruebas de la COVID-19 en Florida. Según noticias recientes aparecidas en Reino Unido, tanto médicos como pacientes expuestos al coronavirus están perdiendo temporalmente su sentido del olfato y el gusto (Foto: Paul Hennessy / NurPhoto a través de Getty Images).

A medida que la COVID-19 sigue propagándose ‒ya ha alcanzado los 370 000 casos en todo el mundo‒, ganan terreno las referencias a un síntoma anteriormente desconocido de la COVID- 19: la pérdida del olfato. “No huelo nada desde hace cuatro días”, tuiteó Rudy Gobert, jugador de los Utah Jazz y primer jugador de la NBA en dar positivo en la prueba de coronavirus hace 11 días. “¿A alguien le ocurre lo mismo?”.

De acuerdo a un artículo publicado el viernes por la doctora Claire Hopkins, profesora de rinología en el King’s College de Londres, lejos está Gobert de ser el único. “Se han registrado cada vez más informes que hablan de un aumento considerable del número de pacientes que presentan cuadro de anosmia [pérdida del olfato] sin otros síntomas”, escribe Hopkins en el artículo publicado en UK ENT (sociedad médica otorrinolaringólogos). “Cirujanos de todas las regiones han compartido esta información en foros de discusión médica...”.

Hopkins agrega que si bien las alertas iniciales no mencionaron que la anosmia fuera un síntoma del virus, muchos países ahora informan que sus pacientes lo padecen: incluidos Corea del Sur, China e Italia. En Alemania, los médicos informan que “2 de cada 3 casos confirmados” de COVID-19 presentan anosmia.

No todo el mundo está en condiciones de afirmar que la pérdida del olfato y el gusto sea un síntoma de COVID-19 en este momento. En una conferencia de prensa celebrada el lunes por la mañana, la Organización Mundial de la Salud dijo que aún tienen que verificar la teoría. “Hemos visto algunos informes de personas en las primeras etapas de la enfermedad que pueden perder el sentido del olfato, que pueden perder el sentido del gusto”, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, quien forma parte del programa de emergencias sanitarias de la OMS. “Pero esto es algo que debemos considerar para entender realmente si esta es una de las señales o síntomas de la COVID-19”.

Continuar leyendo la historia

Aun así, en un email de Yahoo Lifestyle, Hopkins dice que las informaciones según las cuales la pérdida de olfato es un síntoma no solo han circulado por las juntas médicas, sino también en “grupos cerrados en redes sociales creados para que los médicos compartan experiencias con la COVID-19”. En uno de ellos, Hopkins dice que el médico italiano compartió que “él y muchos de sus colegas habían perdido el sentido del olfato mientras trabajan en el norte de Italia tratando a pacientes con COVID-19”.

Tras ver otro informe que hablaba de los síntomas, Hopkins decidió publicar lo que ella y otros descubrieron: “Vi a tantos pacientes la semana pasada que no habían sido detectados por las preguntas filtro”, explica Hopkins a Yahoo Lifestyle. Ahora, los otorrinolaringólogos, expresan su preocupación por el hecho de que, si los trabajadores sanitarios y los pacientes no son conscientes de estos nuevos síntomas, podrían pasar desapercibidos muchos más casos.

Esto es lo que tienes que saber para que todos nos mantengamos seguros.

Las personas que pierden el olfato/gusto podrían ser portadores asintomáticos

Si bien se necesitan más investigaciones para determinar cuán común es la experiencia de perder el olfato y el gusto, Hopkins señala que la mayoría de gente que tiene estos síntomas no presenta muchos otros, lo que significa que podrían transmitir la COVID-19 sin saberlo. “Existe la posibilidad de que si a un adulto con anosmia pero sin otros síntomas se le pidiera que se someta a un aislamiento de siete días, sumado a los criterios sintomatológicos actuales utilizados para activar la cuarentena, podríamos reducir la cantidad de personas asintomáticas que siguen actuando como vectores de contagio”, escribe Hopkins en el artículo. “También será un disparador para que el personal utilice todos los equipos de protección individual”.

Zonas de distanciamiento social por el coronavirus

Ambos síntomas son comunes y a menudo causan inflamación

Perder el sentido del olfato y el gusto puede parecer algo alarmante, pero ambos síntomas se producen con frecuencia y la mayoría son temporales. “La pérdida de olfato después de un virus es algo común: ocurre con un resfriado común y afecta hasta a 300 000 pacientes cada año en Reino Unido”, explica Hopkins a Yahoo Lifestyle. “Las posibilidades de recuperarse son altas, y desde Italia llegan informaciones que coinciden con la experiencia de mis pacientes y colegas afectados, quienes a menudo comienzan a recuperarse en 2 semanas”.

Hopkins dice que los síntomas fueron sorprendentes, ya que la COVID-19 no parece producir “obstrucción o secreción nasal”, pero no necesariamente tiene que crear dificultades en estos sentidos. El doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Vanderbilt, tiene una teoría. “Esto tiene que ver con una zona que hay detrás de la nariz que es acechada por el virus”, dice Schaffner. “Así que creo que esto tiene que ver con algún tipo de respuesta que produce inflamación local”.

El sentido del olfato y el del gusto están interconectados

Aunque el artículo de Hopkins se centra principalmente en la pérdida del sentido del olfato, investigaciones anteriores han demostrado que la pérdida del gusto está íntimamente relacionada con el olfato. Schaffner afirma que los dos funcionan conjuntamente. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el sentido del gusto en gran medida está controlado por el sentido del olfato”, explica Schaffner a Yahoo Lifestyle. “Así que si pierdes el sentido del olfato, pierdes mucho más que solo el olfato”.

Es probable que el síntoma no sea nuevo; simplemente puede que los médicos lo hayan pasado por alto

Para aquellos que teman que los nuevos síntomas estén indicando una mutación del virus, Schaffner dice que hay otra explicación. “Es más probable que sea algo que no ha llamado la atención de forma suficiente como para ser informado”, explica Schaffner a Yahoo Lifestyle. “Si atendemos a pacientes que no tienen infecciones respiratorias, el médico promedio ‒también los médicos especializados en enfermedades infecciosas‒ no preguntará por iniciativa propia sobre el sentido del olfato, eso es así. A menos que el paciente lo diga por su cuenta, no lo sabremos”.

Si experimentas pérdida de gusto/olfato y te sientes bien, quédate en casa

Ahora que tanto los anecdotarios como los informes médicos han descubierto que los síntomas están asociados con la COVID-19, Hopkins y Schaffner dicen que cualquiera que los experimente debe aislarse”, dice Schaffner. “Así que aléjate de los demás porque podrías ser positivo incluso si no tienes otros síntomas”.

Abby Haglage