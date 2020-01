McCarthy, de glorioso paso por Packers, dirigirá a Cowboys

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Mike McCarthy ganó un Super Bowl y logró clasificarse a los playoffs durante ocho años consecutivos, como entrenador de Aaron Rodgers, dos veces elegido el Jugador Más Valioso de la NFL.

Los Cowboys esperan que McCarthy consiga resultados similares con Dak Prescott.

McCarthy, quien hace nueve años ganó el título como entrenador de los Packers de Green Bay en la casa de los Cowboys, accedió a asumir como el noveno entrenador en la historia de Dallas, dijo el lunes una persona con conocimiento directo del acuerdo.

La fuente habló con The Associated Press a condición de no ser identificada porque todavía no hay un anuncio oficial por parte del equipo.

McCarthy fue entrevistado durante el fin de semana, antes de que los Cowboys anunciasen el domingo la partida de Garrett tras dirigir al equipo durante nueve años y medio.

El contrato de Garrett vencía la semana que viene y Dallas decidió no renovarlo tras una temporada con marca 8-8, por debajo de las expectativas, en la que los Cowboys no se clasificaron para los playoffs.

Green Bay avanzó a los playoffs nueve de las 13 temporadas en las que fue dirigido por McCarthy, quien fue despedido hace un año después de dos temporadas seguidas deficitarias. No dirigió en el 2019.

La gestión en Green Bay representa la única experiencia previa como entrenador para McCarthy, de 56 años.

En ocho de sus primeras 11 temporadas con los Packers el equipo cosechó al menos 10 victorias y disputó en cuatro ocasiones el título de la Conferencia Nacional. Lo sacó campeón en el 2010.

Dallas no llega a semejantes alturas en la postemporada desde que conquistó el último de sus cinco títulos del Super Bowl, tras la campaña de 1995. Los Cowboys se perdieron los playoffs en seis ocasiones durante las nueve temporadas completas de Garrett.

Han ganado apenas tres partidos de playoffs desde que conquistaron aquel último título.

La seguidilla de ocho años disputando los playoffs por parte de McCarthy y Rodgers abarcó de 2009 a 2016. Incluyó dos victorias sobre los Cowboys dirigidos por Garrett en la ronda divisional.

Los Cowboys consideran que Prescott es su próximo quarterback franquicia. Fue el Novato Ofensivo del Año 2016 en la NFL, luego de reemplazar al lesionado Tony Romo, quien jamás volvió a la titularidad y optó por el retiro.

Prescott, cuyo contrato de novato está por expirar, ha avanzado a la postemporada en dos de cuatro campañas, junto con Ezekiel Elliott, dos veces campeón corredor de la liga. Lograron su primer triunfo en playoffs en 2018, tras caer ante Rodgers y McCarthy durante su debut en postemporada. En aquel 2016, Dallas había obtenido el primer puesto de la Conferencia Nacional en la campaña regular.

McCarthy fue despedido tras una derrota vergonzosa en el Lambeau Field ante Arizona. Con ello, quedó prácticamente garantizado que los Packers se perderían los playoffs por segundo año seguido.

Lo habían entrevistado también Cleveland, Carolina y los Gigantes de Nueva York.

Tiene marca de 125-77-2 en la temporada regular con los Packers y de 10-8 en los playoffs.

A pesar de no haber ganado nunca más de un partido de playoffs en una temporada, Garret fue el segundo entrenador con la gestión más larga en Dallas, superado solo por Tom Landry.