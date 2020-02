Mauricio Pochettino es uno de los candidatos a dirigir al Atlético Madrid si se va Simeone

​El presente del ​Atlético Madrid de ​España está lejos de ser el de los últimos años: sexto en LaLiga a 13 puntos del líder y a dos unidades de quedarse sin chances de disputar competiciones europeas, eliminado en octavos de final de la Copa del Rey ante Cultura Leonesa y golpeado por la derrota en la final de la Supercopa española frente al Real Madrid.





Con este panorama, el exitoso entrenador del equipo ​Diego Simeone, quien se convirtió en un símbolo de la institución al lograr insertar al club en el primer plano mundial luego de comenzar su ciclo muy cerca de la zona de descenso, siente que el ciclo podría estar cumplido y de continuar con resultados adversos tomaría la determinación de alejarse.

Atlético de Madrid siguen de cerca a Mauricio Pochettino, en caso de que Diego Simeone no continúe en el banquillo colchonero ⚽https://t.co/o934Ic7BVc — AS México (@ASMexico) February 5, 2020

Según informa The Telegraph, el principal candidato a reemplazarlo es su coterráneo Mauricio Pochettino, quien ya tiene experiencia en La Liga por su recorrido en el Espanyol de Barcelona: “Por supuesto que me gustaría volver a dirigir allí. Uno siempre está abierto a nuevos proyectos”, declaró el ex DT del Tottenham algunos días atrás.





樂 Comienzan los rumores

 Telegraph: El Atlético se fija en Pochettino por si Simeone no sigue



➡ https://t.co/0pokttTSlA #Atleti pic.twitter.com/Opv7taHszy





— Atlético de Madrid (@Atletico_MD) February 5, 2020

“La calidad y el compromiso de la plantilla y del cuerpo técnico, con Simeone a la cabeza, es incuestionable y no tengo la menor duda de que van a cumplir los objetivos del club esta temporada y nos van a ayudar a seguir creciendo los próximos años”, aseguró el delegado rojiblanco Miguel Ángel Gil Marín. ¿Qué ocurrirá?