Martino, sobre el interés de México: "Primero debo resolver con Atlanta" El Tata dejó claro que no va a negociar con ninguna selección sin antes definir su futuro con el club estadounidense.

Gerardo Martino volvió a hablar sobre la posibilidad de dirigir a la Selección mexicana, que aún se encuentra en la búsqueda de un entrenador de garantías para el proceso de cara al Mundial Qatar 2022. Y aunque su prioridad es cumplir su contrato con el Atlanta United, lo cierto es que el Tata ya comienza a pensar en su futuro.

"Yo les dije, tengo que resolver primero acá con Atlanta, no me gusta sentarme con dos opciones si uno es el lugar donde estoy trabajando. Quiero terminar en algún lugar la negociación y luego encarar otra, nunca las dos a la vez, porque no merece que yo esté comparando ofrecimientos", dijo el argentino a Fútbol a lo Grande.

En ese sentido, Martino reconoció que tiene propuestas de diversas selecciones, como Argentina, Colombia y Estados Unidos, además del ya conocido interés de México. Sin embargo, el Tata se lo toma con calma y aseguró que las Federaciones de dichos países tampoco tienen apuro, por lo que podrían esperar por él hasta 2019.

De momento, el equipo del Tata marcha en la punta de la Conferencia del Este de la MLS con 63 unidades, una más que New York Red Bulls, rival con el que cayeron en la fecha pasada por 2-0. La próxima cita del Atlanta es contra New England Revolution, equipo con el que está obligado a sumar de a tres para empezar a asegurar el liderato.

Síguenos en nuestra nueva cuenta de Instagram @YahooDeportes para disfrutar de más contenido original

También te puede interesar:

La tragedia familiar que tocó la vida de un árbitro: abandonó el juego que dirigía

No puede jugar por una enfermedad que sólo tienen 5 personas en el mundo

La niña de siete años que sorprendió a Zlatan