Martes 13: ¿por qué en Italia el día de la mala suerte es el viernes 17?

Llegó el día: el primer martes 13 de 2020.

Si no eres supersticioso, puede que esta fecha no signifique mucho para ti, pero para millones de personas en el mundo este es un día que augura mala suerte.

En el mundo anglosajón lo sería si, además de 13, fuera viernes.

Pero ¿sabías que en Italia el día de mala suerte es el viernes 17?

El psicólogo y experto en pensamiento irracional y supersticiones Stuart Vyse, autor de Believing in magic: the psychology of superstition ("Creer en la magia: la psicología de la superstición", Oxford 2014), nos explicó por qué.

"He vivido"

"La cuestión del viernes es un tema aparte", le dice a BBC Mundo el escritor estadounidense.

"Durante la Edad Media en Europa, los viernes eran el día en que se hacían ahorcamientos públicos, por eso se consideraban días de mala suerte, en los que uno no querría empezar un proyecto o un viaje", explica.

"Respecto al 17, esta superstición es causada por una asociación aleatoria con el sonido de la palabra, o más bien su ortografía", añade Vyse.

Ver fotos "Hemos desvinculado estas teorías de su historia original y se han vuelto parte de nuestra cultura".", Source: Stuart Vyse, Source description: psicólogo, profesor y escritor especializado en pensamiento irracional y supersticiones, Image: Más

De hecho ,el 17 es el número de la mala suerte en Italia.

El peor día para programar un matrimonio, una mudanza o cualquier cosa importante, si no quieres sufrir sfortuna (mala suerte), como diría un italiano. Por eso hay edificios en Italia que no tienen piso 17, hoteles sin habitaciones con el número fatídico o aviones sin fila 17.

Y es que en Italia el número 17 tiene una relación directa con la muerte. La explicación, según Vyse, tiene que ver con la antigua Roma.

El número 17, XVII en números romanos, es un anagrama de VIXI, que puede traducirse como "he vivido", y por lo tanto, "estoy muerto".

"Es un recordatorio de la muerte", cuenta Vyse. "Pero, en cualquier caso, esto es algo bastante fortuito: por el simple hecho de que esas letras puedan reubicarse para formar una palabra que a la gente le recuerda a la muerte, ese número se asocia hoy con la mala suerte".

No obstante, Vyse dice que este tipo de supersticiones numéricas formadas de manera aparentemente tan casual no son exclusivas de Italia.

Ver fotos En Italia, el número 17 es el de la mala suerte. Más

"Los chinos son famosos por tener varios números de suerte y de mala suerte. Uno de ellos es el 4", explica el especialista.

"La razón es que cuando pronuncias el número cuatro en chino mandarín suena igual que la palabra 'muerte', por eso el cuatro es un número de muy mala suerte en China. Es muy similar al caso italiano, no hay ninguna otra conexión, más allá de que el sonido recuerda a esa palabra".

¿Y el número 13?

En cualquier caso, si no vives en China ni en Italia, es muy probable que el número de mala suerte para ti sea el 13. Al menos, así ocurre en la mayoría de las culturas occidentales.

"En este caso, no hay una relación con el sonido de la palabra", dice Vyse, quien asegura que la pregunta sobre el origen del 13 como número fatídico es "una cuestión histórica muy disputada".

Leer más