Martín Palermo: “Bendetto fue el que más respondió con la ‘9’ de Boca tras mi retiro”

​ Martín Palermo recibe a 90min en sus oficinas del barrio porteño de Palermo (sí), durante una calurosa tarde de enero. A simple vista, un espectador no del todo informado podría pensar que aún se trata de un jugador en actividad. Razones no le faltarían: a los 46 años, el (¿máximo?) ídolo de Boca conserva una forma física impecable y nada haría suponer que está retirado del fútbol profesional desde el 2011.





Como entrenador, Palermo estuvo al frente de Godoy Cruz y Arsenal, en Argentina, de la Unión Española, de Chile, y del Pachuca, en México. “Es un aprendizaje día a día, constante. Más allá de que uno pueda tener los años que tiene en el fútbol y haber vivido muchísimas cosas, eso no te garantiza que estés preparado al 100% para ser entrenador”, reconoce sin ponerse colorado.

Como bien indica nuestro entrevistado, si de algo se puede jactar es de haber tenido una carrera plagada de “vivencias”: mayor cantidad de goles en un torneo corto en Argentina (20), lesiones insólitas, regresos cinematográficos, 18 goles a River, un gol de cabeza desde 40 metros, un penal con las dos piernas, un gol histórico con la selección argentina, participación en un Mundial a los 36...y podríamos seguir.

A ocho años de su retiro, Palermo aún es una referencia ineludible para opinar sobre el presente de Boca Juniors. Su nombre estuvo muy presente en los medios desde que dejó el Pachuca en noviembre del 2019, pero finalmente decidió mantenerse al margen de la disputa electoral que tuvo como ganador a la fórmula que integran, entre otros, Juan Román Riquelme.

Benedetto dijo que Wanchope tiene que ser el 9 de Boca. ¿Coincidís?

Hoy por hoy, el mayor referente en ataque, quizás por características de 9 y goleador de área es Wanchope. Después es el técnico el que los ve día a día y elige al que mejor se adapte a su funcionamiento.

Continuar leyendo la historia

Si tuvieses que elegir a uno de los 9 que pasaron por Boca tras tu retiro, ¿con cuál te quedás?

Creo que Benedetto fue el que más respondió. Después, Santiago Silva también, por gusto y porque lo tuve en Arsenal; creo que era un 9 de área con esas mismas características.









¿Por qué es tan difícil ser el 9 de Boca?

No sé si es muy difícil. Creo que es encontrar ese jugador que va con el club, que va con la historia de lo que fueron los goleadores históricos de Boca, con lo que se identifica o quizás también con el sistema futbolístico del equipo.

Martin Palermo





Siempre en Boca hubo un 9 de área. Entonces, el tema obviamente pasa por encontrarlo como lo habían hecho con Benedetto. Pero bueno, la venta y la decisión de él de irse del club hizo que no permaneciera cuando podía seguir rindiendo y siéndole útil al equipo.





Le convertiste 18 goles a River con la camiseta de Boca. ¿Cuál fue el más especial?

Creo que cada uno sirvió para algo, para un momento determinado. Como lo fue el primero que me tocó hacer en el Monumental: siendo el último partido de Diego con la camiseta de Boca es como que ahí fue la conexión con el hincha de Boca por mi primer gol, y además se ganó. Fue muy especial ese partido





Después hubieron muchos que marcaron, como lo fue también el otro tan importante en la Copa Libertadores, en el regreso de la lesión. Creo que ese fue importante como los otros pero fue más significativo para el hincha de Boca. Después de tanto tiempo fuera de la canchas, volver en una Copa Libertadores, dejar eliminado a River marcó mucho.

Y quizás también el del último clásico en cancha de Boca, en mi última parte como jugador. Además, ese fue el año en el que River descendió.

¿Cómo explicás este cambio de ‘paternidad’ que se dio en los últimos años?

Son circunstancias y momentos de los equipos. Tuve la suerte de estar en la etapa en la cual éramos nosotros los que festejábamos, con un plantel muy competitivo, con un entrenador que nos inculcó eso eso, similar a lo que hoy por hoy está pasando en River.

Creo que en algún momento se volver a dar vuelta y será Boca quien esté en el lugar que hoy le toca a River, como en otros momentos lo fuimos nosotros.

¿Cómo viviste la final de Madrid?

Lo sentí con el dolor propio del hincha, del sentimiento del hincha de Boca que es tan pasional, que obviamente debe haber sufrido y padecido en esa final.

Son esas circunstancias en las que se sufre desde afuera por todo lo que se vivió y teniendo en este caso a un amigo como Guillermo (Barros Schelotto) en la conducción del equipo y que no haya podido lograr eso también es un lamento.

Hablemos un poco del fútbol argentino. ¿Cuál es el mejor 9 actualmente?

Creo que Lisandro López, por su experiencia, porque a su edad sigue estando vigente y marcando goles. Hoy por hoy, es el que en nuestro fútbol marca esa pequeña diferencia.

Wanchope en Boca también, tiene una estadística muy buena en partidos y goles. Y después el presente de los delanteros de River, tanto Pratto como Suárez y Borré, que son determinantes.

Fernando Batista (entrenador del seleccionado argentino sub 23) dijo que Gaich tiene tu “optimismo” con el gol. ¿Coincidís?

Tuve la oportunidad de conocerlo cuando fueron a jugar un partido a Pachuca, junto a la selección. Es imponente el físico que tiene y quizás por eso Batista, que lo ve todos los días, lo ha comparado conmigo. Por el físico y también por esto de la intuición, de que no participa mucho pero está siempre en el lugar adecuado.

Se lo ve con un potencial importante. Creo que es un jugador que puede aportar mucho a futuro, tanto en la selección como en el equipo que le toque.

En 1999, Boca dominaba por completo la escena del fútbol argentino. Tras una década de incertidumbre, con más tropiezos que festejos, la llegada de Bianchi le dio el salto de jerarquía y logró un bicampeonato que aún es recordado por los hinchas.





En ese contexto, no fue una sorpresa que Marcelo Bielsa, por entonces entrenador del seleccionado argentino, convocara a muchos de los referentes de Boca. Palermo no fue la excepción y ese año jugó su primera, y única, Copa América, en Paraguay, en la que marcó tres goles aunque en el imaginario popular lo único que quedó en la retina fueron los penales errados por el goleador ante Colombia.

¿Cómo fue el primer encuentro con Bielsa tras los tres penales fallados?

Al regreso al vestuario no hubo mucho diálogo, sino mucho silencio. En lo personal, conmigo él creyó que había sido egoísta hacia con el equipo, por no haber dejado el tercer penal quizás.





Mi postura fue siempre que yo era responsable y nunca ví o escuché a ningún jugador o compañero que se me acercara para revertir quién iba a ser el que ejecutara ese tercer penal. Por eso, desde la responsabilidad y ser el elegido tomé partido por tener que hacerlo y por eso lo patié

¿Tus compañeros te bancaron?

Sí, tuve mucho apoyo. Recuerdo que en ese momento estaba concentrado con Gustavo López y el ‘Cholo’ Simeone en la habitación y era como que no querían invadir mucho mi momento. Tampoco tenía mucho tiempo para lamentarme, para reprocharme nada porque a los dos, tres días teníamos que jugar de nuevo.

Podía llegar a pensar que Bielsa me iba a sacar del equipo pero no, me dejó en el partido con Uruguay y tuve la posibilidad hacer un gol. Me marcó mucho a lo largo de mi carrera esos tres penales, sobre todo con la selección.

Tras su primera experiencia en la albiceleste, Palermo retomó su nivel habitual en Boca y los principales medios de mundo especulaban a cuál de los poderosos equipos del Viejo Continente sería transferido el delantero argentino. Sin embargo, una dura lesión en su rodilla puso paños fríos a su ilusión europea.





Seis meses más tarde, el “Titán” tuvo su regreso soñado, con gol incluido ante River en la Copa Libertadores, y luego levantaría el ansiado trofeo para Boca. En Japón, esperaba el poderoso Real Madrid.





¿Qué recordás de ese partido?

Creo que desde el día que salimos de acá íbamos con una seguridad y con un convencimiento de que el partido lo íbamos a ganar. También influyó todo lo que fuimos viviendo día a día, con la llegada de los hinchas. Fue tremendo el acompañamiento y el apoyo que se tuvo en ese partido.

Juan Roman Riquelme,Martin Palermo

¿Los jugadores del Madrid subestimaron a Boca?

No se si nos subestimaron, quizás pudieron estar más confiados de lo habitual. Por el plantel y por los nombres que había dentro de ese equipo creían que quizás eso podría marcar una diferencia pero se encontraron con un rival enfrente que tenía más hambre que ellos. Sabíamos cuál era nuestro objetivo y logramos lo que fuimos a buscar.





¿Te recordaron ese partido cuando jugaste en La Liga?

Sí, más que nada cuando iba a Barcelona. Cuando me tocó enfrentar al Real Madrid en alguna circunstancia lo mismo, aunque menos. La gente en España tenía muy presente esos dos goles al Madrid.

¿Te quedó la espina de no haber podido jugar en un club grande de Europa?

Sí, quizás en mi mejor momento en el fútbol argentino esperaba eso, o creía que podía suceder. Pero bueno, creo que mi primera lesión fue la que frustró todas esas posibilidades, porque mi nombre estaba en ese mercado de equipos importantes.

El fútbol no quiso que fuese de esa manera sino que mi historia se rodeara de todo lo que tenía que vivir en Boca.

Mi estadía en España (ndr: jugó en el Villarreal, el Betis y el Alavés) fue una experiencia buena, más allá que uno esperaba mucho más. La lesión que tuve estado en el Villarreal (ndr: se le cayó una tribuna mientras festejaba un gol) también cambió todo el panorama de expectativas que tenía en Europa, de poder dar el salto a equipos más importantes,

¿Qué pensaste cuando se te cayó la tribuna encima?

Fue difícil porque no hacía ni un año que estaba el club, me estaba adaptando bien a La Liga, al equipo, a las pretensiones que uno tenía de ir progresando, tener esa posibilidad de jugar en equipos importantes de Europa. Esa lesión me frustró bastante; costó mucho regresar de la mejor forma.

La revancha con la selección te llegó 10 años después, con Maradona y el famoso gol a Perú bajo la lluvia

Creo que fue muy especial ese gol, más que nada por las circunstancias y por el momento del partido. El equipo necesitaba ganar para dar tranquilidad en el último partido frente a Uruguay, para conseguir la clasificación al Mundial de Sudáfrica. Fue un momento muy emotivo, muy lindo para mi y para mi familia que estaba en la cancha. La gente hasta el día de hoy lo tiene muy presente.

Argentina's forward Martin Palermo celeb





Si tuvieses que elegir un solo gol, ¿ese con Perú o el del 3 a 0 a River?

Son los dos muy especiales. Si hay algo con lo que se me identificó mucho fue ese gol a River. Pero también fue importante para mi el de Perú, así como también lo fue el que hice en Sudáfrica (ndR: ante Grecia, en el último partido de fase de grupos).

Con 36 años, haber jugado un Mundial, con los minutos que Diego me dio, y haber hecho un gol son de los momentos más significativos e importantes de mi carrera.

¿Qué recordás de la convivencia durante el Mundial? ¿Cómo fue compartir con Messi?

Fue una experiencia muy linda. Estar ahí, con todo lo que se genera. Está todo atrás de esa competencia tan importante como es un Mundial y llegar a un país como Sudáfrica, donde estaba todo paralizado, abocado al Mundial.

Argentina's striker Martin Palermo (L) c





En ese momento me tocó compartir con Messi sus primeros inicios de su etapa en la selección, con los mundiales y creo que quizás el trato fue más de respeto, de admiración. Si me reprocho algo, es de no haber podido charlar más con él, de no haberme interiorizado más en su momento, en lo que significa ser el número 1.

La verdad es que fui muy feliz con que en el cierre de mi carrera como jugador haya podido vivir eso. Estar siendo dirigido por Diego en la selección, con Messi y jugando un Mundial.