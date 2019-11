La marcha de Pochettino podría acercar a varios jugadores del Tottenham al Real Madrid

No, el ​Real Madrid no ha ido todavía - que se sepa - a preguntar al Tottenham por varios de sus jugadores aprovechando que Mauricio Pochettino ha sido destituido del club. Pero es algo que no debería de tardar en ocurrir y es que en el pasado han sido muchos los jugadores del club de Londres vinculados con el equipo blanco.





Christian Eriksen,Mauricio Pochettino

De sobra es conocido que el equipo presidido por Florentino Pérez siempre se ha interesado en jugadores de los Spurs. Fructificar solo dos, Bale y Modric, pero este mismo verano, se relacionó con insistencia el nombre de Eriksen con un posible fichaje por el Real Madrid. Algo que no se ha producido, entre otras cosas porque Zidane quería a ​Pogba sí o sí, pero que se podría producirse en próximas fechas, teniendo en cuenta que el jugador danés acaba contrato el próximo verano.

No es el único nombre que se podría poner sobre la mesa. Ahora que ​Benzema está en forma, no urge el fichaje de un delantero TOP, pero el nombre de Kane siempre ha estado ahí presente y el jugador podría querer volar hacia un club que le pueda asegurar optar por los títulos. Misma situación vivirían Dele Alli o Son, jugadores con los que no han surgido una fuerte rumorología, pero que tienen calidad de sobra para jugar en el Bernabéu.

Mauricio Pochettino,Heung-Min Son

La marcha de Pochettino no es determinante para que los jugadores finalmente se bajen del barco, pero podría influir. Siempre han manifestado su agradecimiento por hacerles crecer como jugadores, y ahora que el argentino no está, hay un motivo menos para seguir, o incluso dos. Depende como Mourinho entre en el vestuario.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!