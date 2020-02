Marcelo, James y Jovic mostraron que no están al nivel para jugar en el Real Madrid

​ La cara gris del Real Madrid volvió a aparecer en el peor momento posible. Un jugador puede tener un mal día, pero cuando el mal día lo tiene el equipo el drama está servido. El ​conjunto blanco jugó un mal partido ante la Real Sociedad y por mucha emoción y mucho corazón que pusiera en la recta final no se puede borrar de un plumazo lo que había sucedido hasta ese momento. El Madrid sólido y solidario al que no le metían un gol iba perdiendo 0-3 a los 56 minutos. Casi una hora de partido en la que los jugadores blancos, a excepción de Vinicius, no se presentaron sobre el terreno de juego.





Y como ocurre después de cada derrota se empieza a señalar a los culpables, y todas las miradas se dirigen al mismo hombre, Zinedine Zidane. Esta vez las rotaciones no dieron buen resultado y el Madrid hizo aguas por todos los lados. Muy pocos son los que se salvan de la quema de ese partido, pero si el técnico francés pudo sacar algo en claro es que hay jugadores que no están a la altura para jugar en este equipo, empezando por Marcelo.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEGANES

Desde su vuelta, Zidane confió en el brasileño pero poco a poco Mendy le ha quitado el puesto. Y es que por mucho que se empeñe este no es el ​Marcelo que todos conocimos y está muy lejos de su nivel. Aporta más en ataque que en defensa y su banda se convirtió en una vía libre para los atacantes de la Real Sociedad.





En el centro del campo, ​James Rodríguez no aprovechó su oportunidad y en vez de dar un paso al frente estuvo ausente a la hora de crear juego y de robar balones. El colombiano dejó detalles de calidad pero eso no es lo que se le pide ni lo que se espera de un jugador como él que ayer tenía que haber cogido las riendas del juego. James sigue sin encontrar su sitio en el Madrid, quizá los problemas físicos están siendo un lastre demasiado pesado, pero este no es el James que necesita el conjunto blanco. Teniendo a Vinicius y a Rodrygo las oportunidades del colombiano en este equipo están contadas.

Continuar leyendo la historia

James Rodriguez

Y arriba todavía seguimos esperando a Jovic. El delantero serbio acumula minutos y oportunidades pero no funciona ni de titular ni como revulsivo. El propio jugador no se reconoce y por mucho que le cueste adaptarse el tiempo pasa muy rápido y más en un club con tanta competencia como es el Madrid. Jovic no es ninguna solución y si de aquí a final de temporada no da un giro radical Zidane tendrá que tomar una decisión con él.

Jovic

En la portería Areola tuvo su peor noche como madridista y tiró por la borda todo el trabajo que había hecho en los partidos anteriores. Sin embargo el francés sabe que ha venido al Madrid a ser suplente de Courtois hasta final de temporada y ahora que ha terminado la Copa sólo la magnanimidad de Zidane o una lesión del belga harán que vuelva a tener minutos.

Areola,Eder Militao,Sergio Ramos

La derrota ante la Real Sociedad no es sólo responsabilidad de estos jugadores. Ramos, Kroos y Benzema, los tres que tenían que tirar del carro estuvieron ausentes y jugaron un partido para olvidar. Tampoco Brahim estuvo brillante como en los dos otros partidos, Nacho y Militao sufrieron en cada balón y Valverde se vio superado por el centro del campo txuriurdin.





Los culpables de la derrota son todos los que estaban sobre el campo, todos ofrecieron su peor cara, pero Marcelo, James y Jovic han agotado su crédito y son los que están en peor forma del equipo. Eso sí, Nacho, Brahim y compañía que no se relajen porque con partidos como el de ayer serán los próximos en caer.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!