Marcelo Gallardo criticó al público de River por los reiterados cantos contra Agustín Rossi

Por la segunda fecha de la ​Superliga 2019/20, ​River Plate venció 3-0 a Lanús en el Estadio Monumental con goles de Rafael Santos Borré y Matías Suárez (2), en un partido que contó con el condimento especial de la presencia de Agustín Rossi en el "Granate", el ex arquero de Boca que quedó ​marcado para siempre.

Quien fuera titular en la final de ida de la Copa Libertadores 2018 disputada en La Bombonera y suplente en el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu vivió momentos de tensión durante el encuentro de ayer, ya que los hinchas le hicieron sentir la presión con cantitos en los 90 minutos.

"ENTIENDO A LA GENTE, PERO CUANDO VI QUE ERA REITERATIVO NO ME GUSTÓ LO DE ROSSI"





Más allá de la rivalidad y del folklore que forma parte de nuestro fútbol, Marcelo Gallardo, entrenador riverplatense, opinó que los fanáticos se pasaron de la raya, y que no hacía falta dedicarle tanto tiempo al guardameta.





​ "Un poco está bien, pero todo el partido no me gustó. Prefería que festejen lo que el equipo le estaba dando en lugar de ironizar, cuando ya era reiterado no me gustaba. Entiendo a la gente, pero no me gustó"





"A River lo vi muy bien, fuimos dominadores desde el principio y no le dimos posibilidades a Lanús de que se pudiera meter en el partido. Redondeamos una muy buena tarea", reconoció luego sobre el enfrentamiento en sí. ¿Coincidís?