Maradona pide justicia tras el asesinato de Mirsha Herrera

​Luego del lamentable fallecimiento del jugador de Dorados, Mirsha Herrera, Diego Armando Maradona no dejó pasar por desapercibido lo sucedido y a través de su cuenta de Instagram mandó su pésame a la familia del futbolista.







Es un momento muy duro para todos en el Club.



Siempre te recordaremos #ConElPezHastaElFinal, querido Mirsha. 💛 pic.twitter.com/mla0FNOYl7



— #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) 16 de julio de 2019

El Pelusa dijo estar muy impactado, pues durante su paso por el futbol mexicano, él trató personalmente con Mirsha, quien fue asesinado el pasado martes 15 de julio en la ciudad de Culiacán por una arma blanca.





"Hoy, lamentablemente, me toca despedir a Mirsha Francisco Herrera Gastélum, jugador de las inferiores de Dorados. Pude conocerlo en mi paso por el club y la noticia de su asesinato me dejó muy impactado", decía parte del mensaje del ex entrenador del Gran Pez.





Maradona aprovechó su mensaje para exigir justicia y alivio para los familiares del joven jugador de la Sub-20, a quien nunca llegó a dirigir, pues mientras él mandaba en el ​Ascenso MX, Mirsha Herrera jugaba con la filial de Dorados en la Liga Premier (tercera división).





"Yo espero que se haga justicia, y que esto lleve algo de alivio a sus familiares. Lo lamento en el alma", fue como concluyó el mensaje del campeón del mundo con Argentina en el 86, quien recientemente dejó de ser el estratega del cuadro de Sinaloa.