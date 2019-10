VÍDEO | Épico baile de Diego Maradona tras conseguir su primera victoria con Gimnasia

Una vez más Maradona nos regaló un gran momento. Pareciera que los años no le pasaron y que nunca tuvo ningún problema en las rodillas cuando se agacha y mueve las caderas, deslumbrando a todos con su meneo característico, que despierta las palmas y pone a todo el vestuario a bailar.

Cuando tu mamá te dice que hay pizza para cenarpic.twitter.com/7rufX6sbLX — 90min en español (@90minEspanol) October 6, 2019





​Diego Maradona está feliz. ​Gimnasia le ganó 4-2 a Godoy Cruz y logró su primer triunfo como entrenador del Lobo. Venía de tres derrotas consecutivas y pudo desahogarse tras conseguir los tres puntos. No fue una victoria sencilla. Si bien comenzó ganando 2-0, el Tomba logró empatar el encuentro jugando con un hombre menos. Más allá de la preocupación y la sensación de que se iba a escapar la victoria, Gimnasia lo terminó ganando 4-2 y hubo festejos.

Talleres lo homenajeó en Córdoba, hace 15 días. Hoy, le tocó a Godoy Cruz recibir la visita de Diego Maradona en Mendoza. Y es el DT del equipo rival. Cosas que sólo genera él... ❤️ pic.twitter.com/1HNpAMSrKQ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2019

 DIOS, EL PAPA Y EL MESIAS



 Tremendo telón desplegado por los hinchas de Godoy Cruz antes del Partido ante Gimnasia de Maradona pic.twitter.com/J9bhYGlW4G



— Diario Olé (@DiarioOle) October 5, 2019

La gran figura fue Víctor Ayala, que convirtió dos goles de tiro libre y que fue clave en el resultado final. El Diego abrazó al paraguayo en los goles y lo llenó de elogios tras el partido. "En la semana estuvimos pateando tiros libres yo le decía: '¡parate un segundo antes!", aseguró.

EL EFECTO DE D10s 



 “¡Impresionante! Y mirá que en la semana estuvimos pateando tiros libres y la decía ‘parate un segundo antes Víctor’”.



-Diego Maradona sobre Ayala, quien anotó dos goles de tiro libre para la victoria de Gimnasia. pic.twitter.com/iKUykBVRd4







— MedioTiempo (@mediotiempo) October 5, 2019

EL HÉROE DEL PARTIDO 



Otro verdadero golazo de Victor Ayala para Gimnasia. Maradona se lo reconoce de esta forma. Extraordinario lo del paraguayo.



Gimnasia lo ganó 4-2 pic.twitter.com/q4RfgRBk6C







— Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) October 5, 2019

Maradona volvió a recibir el cariño de la gente y los hinchas de Godoy Cruz lo ovacionaron. Hubo un telón en su honor y muchos aplausos. El eterno 10 agradeció, pero dejó en claro sus objetivos. "No quiero más reconocimientos, quiero puntos", afirmó.

Diego Armando Maradona. El hombre que lo ganó todo. El ídolo que es ovacionado en todos los estadios. El eterno 10 que llegó a Gimnasia y que no quiere reconocimientos: quiere puntos para poder salvarlo del descenso. Hoy logró el primer triunfo y va por todo⚽️ pic.twitter.com/h4iQu326iy — 365Scores (@365ScoresApp) October 5, 2019





DIEGO SACÓ CHAPA  Maradona no ocultó su alegría y le tiró un palito a los hinchas de Estudiantes  pic.twitter.com/hqiPqmPRcs — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 5, 2019

Como no podía ser de otra manera, la fiesta continuó en el vestuario y la cuenta oficial de Gimnasia compartió un video que no tardó en viralizarse. Para cerrar, no faltó el mensaje a Estudiantes. "La mitad más uno de La Plata está contenta", disparó.