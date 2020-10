María del Monte rescata los recuerdos más importantes y complicados de su vida

María del Monte ha abierto su corazón a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. La veterana cantante de sevillanas y de copla ha sido la última invitada del programa de Telecinco, al que se ha entregado en cuerpo y alma. Además de repasar sus tres décadas de exitosa carrera artística, con una decena de discos publicados, la andaluza ha hablado de los recuerdos, anécdotas y peores momentos a los que ha tenido que hacer frente. La artista, que estuvo a punto de ser doctora, pero dejó sus estudios de Medicina por su gran pasión, la canción, ha querido enseñar al presentador Cazalla de la Sierra, el pueblo sevillano en el que la artista pasó su infancia. En concreto, se han reunido en el palacio de San Benito, un lugar repleto de misterios que ha dado algún que otro susto al presentador y que actualmente pertenece a unos amigos de la cantante, donde ha rememorado los acontecimientos más importantes de su vida.

La artista puede presumir de haber tenido una infancia muy feliz, aunque confiesa que la adolescencia, con cuatro hermanos varones, fue más complicada. "Empecé a trabajar pronto y nunca he sido de calle. Aunque he tenido que viajar mucho, he sido mucho de mi casa", le ha contado a Bertín, añadiendo que siempre regresaba a Sevilla después de dar un concierto, sin importar dónde actuase, para poder dormir en casa. La andaluza ha explicado cómo se conocieron sus padres, una historia de amor que considera la más bonita que ha conocido nunca. "Mi madre fue un día al cine y se encontró con un hombre guapísimo, que era mi padre, y empezaron a hablarse. Mi padre venía aquí en bicicleta por una carretera de tierra a ver a mi madre. Salía de Sevilla a las cuatro de la mañana con un amigo, que también era aficionado a la bicicleta, y se volvían a Sevilla", ha contado con una sonrisa en el rostro.

Su padre, Antonio Tejado, ha sido uno de los pilares de la vida de la intérprete de Cántame. "Mi padre me decía te vas a meter en un mundo que no es el tuyo, solo te pido un favor: va a haber situaciones en las que posiblemente vas a estar en el barro, no te manches. Era un sabio de la vida", ha recordado con nostalgia María del Monte, quien, a continuación, ha revelado lo dura que fue su pérdida: "Para mí fue horroroso porque éramos cómplices con la mirada. Era un tío con un sentido del humor... A parte de un señor en mayúsculas. Ha sido una de las personas más importantes de mi vida". La cantante tenía una actuación al día siguiente del fallecimiento de su padre y se desahogó encima del escenario: "Tuve la suerte de desahogarme cantando y, cuando terminé, se me caían las lágrimas, pero me sentí satisfecha de haber superado esa prueba".

Bibiana, madre de María del Monte, en Mi casa es la tuya Más

Tras este duro golpe, la artista se retiró temporalmente del mundo de la música. "Estuve una temporada larga sin cantar cuando falleció mi padre porque no podía", ha explicado la intérprete, que regresó a cantar por petición expresa de su madre, quien, según ha revelado, ha tenido, tiene y tendrá una gran influencia sobre ella. María, que ha confesado que, aunque no ha tenido hijos, se siente plena con sus sobrinos, también se ha pronunciado sobre su relación con su ahijada, Isa Pantoja. María del Monte ha reconocido que hace mucho tiempo que no la ve y no ha querido entrar en su pasado con Isabel Pantoja: "Tú pregunta, pero hay cosas de las que no he hablado y no voy a hablar. Las circunstancias… A veces metemos la pata y el resultado son cosas que pasan y no tenían que haber pasado".

El episodio más doloroso de su vida ha sido la muerte de su hermano, quien falleció el 20 de abril de este mismo año. A la cantante, siempre reservada con su vida privada, también le duelen las heridas del pasado y no ha podido evitar emocionarse al recordar al que consideraba "el más cómplice" y "su alma gemela". Por desgracia, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, no pudo despedirse de él. Además, Bibiana, la madre de la cantante, no sabe nada de esta pérdida: "¿Cómo le hago pasar por esto con 95 años? No me queda otra que comerme el duelo. Estoy un poco cansada… He vivido situaciones duras en mi vida, pero como esta ninguna", ha revelado la cantante, visiblemente emocionada en una de sus entrevistas más personales, que ha emocionado hasta al propio Bertín.